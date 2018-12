LdC-buteurs: Lewandoski reprend le large

L’attaquant bavarois compte désormais 8 buts , dans 6 matches, soit 2 de plus que son dauphin Lionnel Messi. L’Argentin n’avait joué qu’une demi-heure, mardi, sans marquer contre Tottenham.

Avec 53 buts depuis ses débuts en Ligue des Champions, Robert Lewandowski est à la 6e place des buteurs dans l’histoire de cette compétition européenne, soit à 3 longueurs du 5e meilleur, le Néerlandais Ruud Van Nisterlooy.

Le Portugais Cristiano Ronaldo est au sommet, avec 121 buts, suivi de l’Argentin Lionnel Messi 106, l’Espagnol Raul 71, et le Français Karim Benzema 59 buts.

L’Ajax et le Bayern, un match aux allures d’une finale

Le Bayern Munich comme l’Ajax Amsterdam étaient pourtant qualifiés pour les huitièmes de finale avant même la 6e journée. Mais les deux équipes devraient se bousculer pour la première place de la poule E.

Les Bavarois avaient mené la première partie grâce au but inscrit par Robert Lewandosky à la 13e minute.

L’Ajax a failli créer la surprise

Dès le retour des vestiaires, le duel a basculé dans la folie avec l’égalisation du Néerlandais Tadic à la 61e minute et l’expulsion de Wober côté néerlandais et Muller côté allemand.

L’Ajax a même pris l’avantage à la 82e minute sur un pénalty de Tadic avant que le Bayern n’égalise à la 87e sur un autre penalty de Lewandoski.

Trois minutes plus tard, le Bayern a repris les commandes sur un but de Coman, mais il était tôt de crier victoire sur la pelouse néerlandaise avant le sifflet final:

Dusan Tadic célèbre son but face au Bayern

Tagliafisco a permi à l’Ajax d’arracher un nul au bout de temps additionnel, score finale, 3-3. Hasan Salihamidzic, le Directeur sportif de Bayern déplore le manque de réalisme de son équipe pendant la première période.

"Au debut on n’a pas profité des chances qu’on avaient .C’est clair quand le score est seulement 3-2 , il y a toujours la pression pour nous et on s’est fait rattrapper..... on n’a pas réussi à maitriser notre jeu"

Avec 14 points en 6 matches, le Bayern termine toutefois en tête et sera tête de serie lors du tirage au sort des huitièmes de finale.

De son côté Hoffenheim s’est incliné (2-1) sur la pelouse de Manchester City. Les deux buts des Citizens ont été inscrits par l’Allemand Leroy Sané, après l’ouverture du score par Hoffenheim grâce à son attaquant croate Andrej Kramaric

Ainsi, les joueurs de Julian Nagelsmann sont éliminés de la Ligue des champions et de l’Europa Ligue.

Dans la poule F, Manchester City sera accompagné de l’Olympique Lyonnais, dernier qualifié pour les huitièmes de finale.