L'annonce de Bouteflika ne rassure pas les Algériens

Info Matin 7HTU (12.03.19)

Parmi les sujets au menu : le report de la présidentielle en Algérie et les réactions méfiantes au renoncement du président Abdelaziz Bouteflika à briguer un cinquième mandat, la tension au Bénin après une manifestation de l'opposition et une convocation adressée au président de l'Assemblée nationale et dirigeant du PRD et la question du dédommagement des victimes tchadiennes de la crise en RCA.