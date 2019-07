Lancée, la Zlec devrait être active à partir du 1er juillet 2020

"Un vieux rêve se réalise. Les pères fondateurs doivent en être fiers". Ainsi s'est exprimé le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat au lancement de la Zlec. Pour le président du Niger Mahamadou Issoufou, un des plus ardents promoteurs de cette zone de libre échange, "l'entrée en vigueur de la Zlec est l'événement le plus important dans la vie de notre continent depuis la création de l'OUA en 1963 et sa transformation en Union africaine".

Quelque 4.500 délégués et invités, dont 32 chefs d'Etat et plus de 100 ministres, étaient présents pour l'événement. Moment très attendu, le géant nigérian, réticent jusque-là, et son voisin le Bénin ont signé l'accord en ouverture du sommet, sous les applaudissements de leurs homologues.

Mais ce lancement n'est qu'un premier pas. Comme l'indique le président en exercice de l'Union africaine, l'Egyptien Abdel Fattah al-Sissi, "le chemin est encore long". A preuve, d'âpres négociations se poursuivaient ce dimanche (07.07.) en coulisses sur la mise en oeuvre progressive de la Zlec.

D'après une source diplomatique citée par l'agence France presse, les discussions achoppent notamment sur le calendrier des réductions des droits de douane et "la vitesse à laquelle on les fait baisser" mais aussi sur la circulation de biens importés de l'étranger.

Selon le commissaire au Commerce et à l'Industrie de l'Union africaine (UA), Albert Muchangae, le marché commun devrait être actif à partir du 1er juillet 2020. L'UA estime que la Zlec permettra d'augmenter de près de 60% d'ici à 2022 le commerce intra-africain et de donner un coup de fouet à l'ensemble de ses économies.