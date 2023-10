Johnston Busingye critique la politique migratoire anglaise

Johnston Busingye ne mâche pas ses mots dans le documentaire réalisé par le groupe militant Led By Donkeys et mis en ligne le 30 septembre. Il y qualifie d'"absolument mauvaise" la politique migratoire anglaise.

Dans une vidéo d'une vingtaine de minutes que l'on peut visionner sur YouTube, l'ambassadeur rwandais critique durement la politique migratoire anglaise.

Celui-ci n’hésite pas aussi à déclarer qu’il ne souhaite pas que l’acceptation des personnes LGTBQ+ soit "importée" au Rwanda.

"Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est se débarrasser de gens qui sont venus leur demander de les accueillir" (Jean-Claude Nkubito)

Recontextualiser ?

Joint par la Deutsche Welle, Jean-Claude Nkubito, secrétaire exécutif et porte-parole de l'Initiative pour le dialogue et la paix en Afrique, semble surpris par cette déclaration, filmée à l’insu de l’ambassadeur rwandais.

"Je pense que Busingye a parlé comme un juriste, il a peut-être oublié qu'il était ambassadeur et qu'il y avait une démarche entre son pays et le pays où il est affecté comme ambassadeur. Je pense qu'il faut situer chaque propos dans son contexte, constater aussi qu'il y a une démarche entre Londres et Kigali qui n'est pas non plus appréciée par beaucoup de gens. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est se débarrasser de gens qui sont venus leur demander de les accueillir. "

L'image à tout prix

L’opposante rwandaise Victoire Ingabire, présidente du parti Dalfa-Umurinzi, estime que ces propos poussent à se demander si le Rwanda croit et prend au sérieux ses engagements surl'accord d'asile avec le Royaume-Uni.

"Ces propos confirment que le Rwanda est plus intéressé par d'autres avantages, comme l'image du régime et l'argent qu'il tirera de la coopération, plutôt que par l'aide aux demandeurs d'asile, déclare Victoire Ingabire. Connaissant la politique du président Kagame et son parti politique, ils ne mangent pas leur repas chaud. Ils savent attendre le bon moment pour agir. Le futur nous dira ce qu'ils vont lui réserver."

Nominations controversées

Au Rwanda, le fait d'être nommé ambassadeur, surtout si on a été ministre ou général de haut rang, est parfois une forme de sanction, précise Michela Wrong, auteur de "Rwanda, assassins sans frontière".

L'autrice rappelle qu'on avait déjà filmé Johnston Busingye en train de discuter de l'enlèvement du directeur d’hôtel Paul Rusesabagina, lorsqu'il était ministre de la Justice au Rwanda. Et il y a eu également d’autres fuites et nominations problématiques.

"Une autre nomination très controversée a été celle de Vincent Karega comme ambassadeur en Belgique. Il était aussi l'ancien ambassadeur en Afrique du Sud à l'époque où il y a eu plusieurs attentats contre des dissidents en exil en Afrique du Sud. Il y a eu la nomination de Dan Munyuza en Egypte comme ambassadeur. C'est un monsieur qui travaillait dans les renseignements. Il y a eu des enregistrements où on peut entendre Dan Munyuza en train de discuter l'assassinat de plusieurs personnages rwandais en exil", rappelle Michaela Wrong.

Réactions de Kigali

Nous avons sollicité un entretien auprès de Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais. Celle-ci nous a renvoyés vers une déclaration faite par écrit, le 30 septembre, qui pointe de nombreuses imprécisions factuelles dans le documentaire.

"Le Rwanda et le Royaume-Uni agissent dans le respect mutuel et un dialogue ouvert", peut-on lire dans cette déclaration qui salue le "rôle important" de l'ambassadeur du Rwanda pour maintenir une "solide relation bilatérale."