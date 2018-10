L'Allemagne sous pression

Pour la première fois depuis 1958, l'Allemagne a enregistré une 5ème défaite dans une seule et même année civile.

Cette statistique n'arrange pas les affaires de Joachim Löw, déjà sur la selette depuis l'élimination de la Mannschaft au premier tour de la Coupe du monde en Russie.

Samedi soir, les Allemands ont coulé face à leurs ennemis néerlandais (3-0).

La presse allemande s'est montrée très dure envers les joueurs suite à cette débacle. Une grande partie de l'équipe a écopé de la pire note possible 6 (1 étant la meilleure note).

Joachim Löw avec Leroy Sané

Joachim Löw a lui été pris pour cible par le tabloid Bild qui a titré ce matin "Maintenant c'est assez, Jogi !".

Avant d'affronter la France ce mardi soir au Stade de France, le sélectionneur est dans une position assez inconfortable et pourrait faire ses valises en cas de défaite.

Joachim Löw est en poste depuis 2006 et a remporté la Coupe du monde en 2014.

Ligue des Nations : autres résultats

Dans un match comptant pour le groupe 3, de la Ligue A, les Italiens ont battu les Polonais (1-0) grâce à un but de Cristiano Biraghi dans les arrêts de jeu.

La Russie a elle tranquillement battu la Turquie (2-0) dans ce match à haute tension entre deux pays en froid diplomatiquement.

A noter sinon l'exploit réalisé par Gibraltar qui a battu l'Arménie de Henrik Mkhitaryan (1-0). C'est la première victoire pour cette nation seulement reconnue par la FIFA depuis 2013.

Eliminatoires de la CAN 2019 : les favoris déroulent

Dans le groupe A, le Sénégal, vainqueur du Soudan (3-0) est toujours en tête à égalité de points avec Madagascar qui a battu la Guinée Equatoriale (1-0).

Dans le groupe B, le Cameroun est en tête devant le Maroc, qui a gagné hier de justesse (1-0) face aux Comores.

C'est toujours aussi serré du côté de la poule du Burkina Fasso qui, malgré sa victoire (3-0) face au Botswana, est toujours à égalité de points avec la Mauritanie et l'Angola.

La Tunisie caracole elle en tête de son groupe, le J, avec 9 points déjà pris. Les Aigles de Crathage qui se sont imposés (1-0) face au Niger, samedi soir.

Enfin, le carton du week-end est à mettre au profit de l'Afrique du Sud qui a largement dominé les Seychelles (6-0) et qui devance toujours le Nigéria au classement du groupe E.

Bonaventure Kalou élu maire

Bonaventure Kalou sous le maillot ivoirien en 2005

L'ancien international ivoirien, qui a notamment évolué au Paris SG, à Auxerre ou au Feyenoord, va prendre les rênes de la ville de Vavoua qui compte 400 000 habitants selon le recensement de 2014.

La cité, située au centre de la principale région cacaoyère de la Côte d'Ivoire, est très pauvre.

Le premier objectif du frère de Salomon Kalou est d'améliorer la salubrité de la ville en commencant par trouver une solution au problème des déchets omiprésents dans les rues.

Novak Djokovic de nouveau inarrêtable.

Novak Djokovic soulève le trophée du tournoi de Shangai

Le Serbe a remporté hier, lors de la finale du Master 1000 de Shangai, son quatrième tournoi depuis le mois de juin. Il a disposé du Croate Borna Coric en deux sets (6-3, 6-4).

Une victoire qui lui permet de se rapprocher de Rafael Nada, actuel numéro 1 au classement ATP.

S'il ne commet pas d'impairs, Novak Djokovic devrait finir la saison à la première place du classement puisque l'Espagnol, blessé de ne peut pas défendre ses points.

Un exploit qui lui ferait du bien après deux années plutôt difficile.

"Mon jeu fonctionne vraiment bien et terminer l'année en tant que numéro un mondial serait très certainement la plus grande réussite de cette année", a-t-il déclaré.

Usain Bolt enfin footballeur

Usain Bolt célèbre son premier but

Le recordman du monde du 100m a inscrit son premier but en tant que joueur professionnel, vendredi soir, lors d'un match amical de pré-saison en Australie.

Le champion olympique a utilisé sa vitesse sur le côté droit pour déborder balle au pied un défenseur avant de tromper le gardien d'un tir à ras de terre.

La superstar jamaïcaine a fêté son but en mimant en éclair, son geste fétiche, celui qu'il exécutait après chacune de ses grandes victoires en athlétisme.

Après le match, Usain Bolt s'est dit heureux d'avoir marqué pour la première fois avec son club des Central Coast Mariners.

"J'ai manqué une grosse occasion au début et du coup je n'étais pas satisfait de moi-même, mais marquer ce but ensuite a provoqué en moi un sentiment formidable. J'étais heureux et ça m'a soulagé", a-t-il confessé.