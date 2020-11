L'Allemagne a dépassé le million d'infections de Covid 19

Selon l'Institut Robert Koch (RKI), les autorités sanitaires ont dénombré 22 806 nouvelles infections en un jour, soit une diminution de 842 cas par rapport vendredi dernier.

Le nombre total de cas de coronavirus est maintenant de 1 006 394, mais l'Institut Robert Koch suppose que de nombreux autres cas restent non connus parce que plusieurs personnes infectées ne présentent aucun symptôme ou ne présentent que des symptômes mineurs.

L'Institut Robert Koch a fait état de 426 décès liés au coronavirus en une journée, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Le dernier pic a été signalé par les autorités sanitaires mercredi dernier avec 410 cas alors qu’environ 696 100 personnes se sont rétablies.

Selon le dernier rapport sur le taux de contamination publié jeudi soir (26.11), la valeur R (reproduction) sur sept jours était de 0,90. Cela signifie que 100 personnes infectées transmettront le virus mathématiquement à 90 autres personnes.

Taux d’occupation des lits en soins intensifs Une unité de soins intensifs de l'hôpital universitaire d'Aix-la-Chapelle en Allemagne.

En outre, la situation dans les hôpitaux se détériore également. Selon l'Institut Robert Koch, le nombre de patients subissant un traitement médical intensif a fortement augmenté, passant de 655 à 3395 entre le 15 octobre et le 15 novembre.

Depuis, la contamination s'est quelque peu ralentie et, selon l'Institut Robert Koch, elle s'est établie dernièrement à 3826 patients. Selon l'Institut Robert Koch, seulement 20 % des lits en soins intensifs sont actuellement inoccupés.

A lire aussi >>>>>>Covid-19 : le chaînon manquant des lits d'urgence

Contrairement aux attentes, les mesures restrictives en vigueur depuis début novembre avec la fermeture des bars et restaurants, par exemple, n'ont pas entraîné une réduction significative des infections.

L'incidence dite de 7 jours - le nombre de nouvelles infections pour 100 000 habitants par semaine – varie autour de 140 dans tout le pays depuis plus de deux semaines. Afin de réduire ces chiffres, le gouvernement fédéral et les États fédérés ont décidé mercredi de

prolonger les mesures de restrictions jusqu'à peu avant Noël, avec des règles partiellement plus strictes. Ainsi les réunions privées avec des amis, des parents et des connaissances doivent être limitées à un maximum de cinq personnes entre deux ménages. Toutefois, il devrait être possible de célébrer Noël dans un cercle plus proche de la famille et des amis avec un maximum de dix personnes. Les enfants jusqu'à 14 ans ne sont pas inclus.

Un appel à la raison Le ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, s'exprimant sur les vaccins contre la Covid-19

Malgré l’assouplissement autour de Noël, les gens devraient continuer à agir de manière responsable. Réduire les contacts à un "minimum absolu" est la condition préalable pour pouvoir rencontrer des parents en toute sécurité, a déclaré le ministre fédéral de la santé, Jens Spahn.

Si l'Allemagne a longtemps été considérée comme l'un des bons élèves européens de la gestion de l'épidémie, la deuxième vague s'abat de plein fouet sur le pays.

A lire aussi >>>>>Angela Merkel appelle à réduire les contacts "au minimum"

A lire >>>>Covid-19 : maintien et durcissement des règles en Allemagne