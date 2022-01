Un avenir incertain

Depuis plus d'un an, le conflit entre le TPLF de la région du Tigré et les troupes gouvernementales du Premier ministre Abiy Ahmed secoue l'Ethiopie. Lalibela a également été occupée à deux reprises par les forces tigréennes. L'aéroport a notamment été dévasté. Le site du patrimoine mondial a été épargné jusqu'à présent. On ne sait pas quand la paix reviendra dans ce pays de la Corne de l'Afrique.