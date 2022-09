L’Afrique face aux défis climatiques

L'émissaire américain pour le climat, John Kerry, a déclaré ce mercredi (14 septembre) au Caire qu'il espérait que la Conférence mondiale de l'Onu sur le climat, prévue à Charm el-Cheikh en novembre, puisse libérer, "l'énergie dont nous avons besoin pour changer le monde".

Dans ce contexte, quel rôle les pays africains devraient jouer pour financer eux-mêmes un plan durable de lutte contre les changements climatiques ? Voici la question que se posent certaines organisations de défense de l'environnement.

Les pays de l'Afrique centrale comme la RDC sont sollicités parce qu'ils possèdent d'importantes ressources forestières déterminantes dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Les ressources naturelles en danger

Une réunion sur la problématique qui s'est achevée le 5 septembre à Rotterdam a suggéré que le prochain sommet onusien en Egypte puisse se concentrer sur l'aide financière que devrait recevoir l'Afrique dans la lutte contre le changement climatique.

L'Afrique accuse en effet les pays industrialisés comme étant responsables historiques des changements climatiques.

Cependant, l'ONG Greenpeace estime que les pays du continent aussi contribuent désormais à la destruction de l’environnement, notamment au vu des faibles budgets qu'ils consacrent à la préservation des forêts et d’autres ressources naturelles.

"C'est là où vraiment le bât blesse, les budgets ou les fonds pour une préservation effective de l'environnement, souvent c'est un problème pour le Sénégal et pour les pays africains. Les Etats doivent faire beaucoup mieux pour que la préservation de l'environnement soit une réalité", a souhaité Aliou Ba, le chargé de la campagne de préservation de l'environnement au sein de Greenpeace au Sénégal.

L’Onu tente d'attirer l'attention de la communauté internationale sur "l'ampleur de la crise" qui frappe la Somalie et une partie de la corne de l'Afrique au bord de la famine à cause de la sécheresse.

Le défi du développement

Les pays africains sont confrontés à un défi important : celui du développement. Nombre d'entre eux possèdent des ressources naturelles et minières qui pourraient les aider à se développer mais leur exploitation provoque des catastrophes pour la nature.

Les organisations de défense de l'environnement ne cessent d'alerter sur la destruction que cause l’exploitation des ressources naturelles.

"Le modèle implémenté actuellement est un modèle qui tend à nous orienter vers l'exploitation des ressources qui suppose donc malheureusement une faible prise en compte des intérêts de la préservation de l'environnement. Les pays africains peuvent se développer autrement que par l'exploitation absolue de leurs ressources naturelles en promouvant des ressources alternatives d'énergie, par exemple", a expliqué Ranèce Jovial Ndjeudja, responsable de la préservation des forêts à Greenpeace Afrique.

Le continent africain est actuellement confronté aux effets des changements climatiques, notamment la sécheresse sans précédent en Afrique de l'Est, au Kenya et en Ethiopie particulièrement. Tandis que la saison des pluies en Afrique centrale et en Afrique de l'ouest provoque des inondations meurtrières.