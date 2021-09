"La victoire sur la dictature" selon Cellou Dalein Diallo

L'Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD) considère le 5 septembre est "un jour qui consacre la victoire [du] peuple et l’échec du régime dictatorial d’Alpha Condé". L'ANAD assure donc les putschistes de son soutien.

Mais elle exhorte aussi le CNRD "à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d’institutions légitimes capables de mettre en œuvre les réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l’instauration de l’État de droit".

L'ANAD a rendu hommage aux Guinéennes et Guinéens tombés lors des manifestations contre Alpha Condé et poursuit : "Aux blessés, aux détenus, à tous ceux qui ont souffert de la répression de ce pouvoir, la nation leur doit aussi reconnaissance et soutien." Figure de proue de l'opposition guinéenne (UFDG), c'est Cellou Dalein Diallo qui a lu devant la presse le communiqué de l'ANAD.

MediaGuinée a pu visiter les locaux de l'UFDG, sens dessus dessous mais qui devraient désormais pouvoir rouvrir sous peu: https://fb.watch/7S79eBJELt/