La situation des déplacés au Sahel de plus en plus critique

L'ONU estime que quelque cinq millions de personnes seraient des déplacés internes. La situation sécuritaire et humanitaire des régions concernées se seraient également détériorées comme par exemple au Burkina Faso. Après l'attaque du samedi 25 janvier par des djihadistes dans un village du nord du pays qui a fait 39 morts, six militaires burkinabè ont également été tués ce mardi lors d'une embuscade sur la route entre Madjoari et Pama.

Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés Filippo Grandi séjourne actuellement au Niger jusqu'au 30 Janvier 2020. L’objectif de sa mission est d’analyser de près la situation de crise au Sahel central et dans la région du Liptako-Gourma en particulier.

Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter les explications d'Antoine Sfeir, chargé des rapports au Bureau régional du HCR pour le Sahel, l’Afrique de l’Ouest et du centre.