La Mauritanie épargnée par le terrorisme

Pas un jour ne passe sans que la région du Sahel ne soit ébranlée par le terrorisme. L'attaque d'Inates et ses 71 morts la semaine dernière a même prouvé une fois de plus que le phénomène prend de l'ampleur. Or, si le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont touchés, la Mauritanie est épargnée, le pays n’ayant connu aucun attentat terroriste depuis 2011.

Espoir aussi pour l'avenir

Pour tenter de comprendre comment le pays fait face à la menace, El Boukhary Mohamed Mouemel, ancien colonel de l'armée mauritanienne et consultant en stratégie et sécurité, était sur la DW, dans la matinale info, ce mercredi 19 décembre. "Le menace persiste aux frontières, elle est toujours présente", expliquait-il. "Mais j'ai espoir que cette politique de lutte continue avec le nouveau régime"

Une politique qui est différente de celle du Burkina Faso, par exemple. "La Mauritanie n'a jamais été intermédiaire entre les preneurs d'otages et les autres parties", estime El Boukhary Mohamed Mouemel, alors que beaucoup estiment que le terrorisme a pris de l'ampleur au Faso après le départ de Blaise Compaoré, qui aurait en son temps réussi à "s'entendre" avec les terroristes pour protéger le pays.

