La Mannschaft appelle au respect des droits de l'homme

Avant le coup d'envoi de la rencontre Allemagne-Islande (3-0) jeudi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les joueurs de la Mannschaft ont porté des tee-shirts noirs. Ils étaient affublés d’une lettre blanche pour chacun d’entre eux, l'ensemble formant les mots "Human rights":

"Je pense que dans le football, en tant qu'équipe nationale allemande, nous devrions avoir la force de parler de certains choses, même si cela déplaît à certaines personnes dans le monde. Avec le football, nous avons la possibilité d'attirer l'attention sur certains sujets et nous voulions le faire pour ce qui concerne la Coupe du monde." explique Joshua Kimmich le milieu du Bayern et de l'équipe allemande.

Le rapport du quotidien The Guardian

Le sujet concerne en effet les droits des travailleurs étrangers qui construisent les stades au Qatar. Mercredi, la même action a été faite par les Norvégiens avant leur match contre Gibraltar. Et l'ONG Amnesty international, qui a déjà alerté sur les conditions des travailleurs migrants au Qatar, salue ces actions des sportifs :

"Nous avons eu des dialogues positifs avec un certain nombre d'associations de football soucieuses de faire en sorte que cette Coupe du monde laisse un héritage positif et en tant qu'association membre, de veiller à ce que la FIFA joue son rôle. Nous les encourageons à s'exprimer davantage et plus encore, plus fort à ce sujet. Et aussi qu’ils utilisent leur présence au Qatar comme une force positive pour veiller à ce que les travailleurs soient bien traités." a dit Stephen Cockburn de l'Amnesty International

En février dernier, le quotidien britannique "The Guardian" avait établi un rapport faisant état de 6500 morts parmi les travailleurs migrants au Qatar depuis dix ans.