C'est avec un calendrier complètement chamboulé que la Ligue Europa fait son grand retour ce soir sur les pelouses européennes. Si certaines équipes comme Manchester United s'apprêtent à disputer leur 1/8ème de finale retour à huis clos, près de cinq mois après l'aller, d'autres équipes comme l'Inter Milan vont disputer un match à élimination directe.

Des rencontres à huis clos

L'équipe italienne n'avait pas pu disputer son match aller face à Getafe en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévissait déjà durement en Espagne et en Italie. Les deux clubs vont donc s'affronter ce soir, sur terrain neutre, à Gelsenkirchen, en Allemagne. Là aussi, les spectateurs seront interdits.

Demain soir, le programme sera peu ou prou le même, avec des équipes qui disputeront leur match retour, et le FC Séville et l'AS Roma qui disputeront un match couperet à Duisbourg, toujours en Allemagne.

Antre du FC Schalke 04, la Veltins Arena sera vide au moment d'accueillir l'Inter Milan et Getafe

Trois équipes de Bundesliga toujours en course

En ce qui concerne les équipes allemandes qui sont toujours engagées, à savoir Wolfsburg, Leverkusen et Francfort, elles seront toutes les trois en lice pour un 1/8ème retour. Le premier club a rentré en piste est Wolfsburg, qui joue dès 16h55 TU face au Shakhtar Donetsk.

Battus 1-2 à l'aller en mars, les Loups espèrent renverser la situation en Ukraine. A noter qu'ils seront privés du défenseur Kevin Mbabu. Testé positif le 25 juillet au coronavirus, ce dernir est toujours en quarantaine.

Wolfsburg va devoir se passer de Kevin Mbabu, testé positif au coronavirus

Une phase finale en Allemagne

On rappelle que les équipes qualifiées à l'issue de ces 1/8èmes de finale joués à huis clos se retrouveront du 10 au 21 août prochains pour un tournoi à huit équipes et à élimination directe qui se jouera dans quatre stades allemands : Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Cologne, où se déroulera la finale.