La justice rwandaise acquitte l'opposante Diane Rwigara

Journal 17h TU (05.10.2018)

Le prix Nobel de la paix attribué au médecin congolais Denis Mukwege et à la Yazidie Nadia Murad pour leur lutte contre les violences sexuelles employées comme "armes de guerre" dans les conflits. Au Rwanda, l'opposante Diane Rwigara en prison depuis un an est désormais libre. Et puis focus sur la place des jeunes dans le procesus électoral au Cameroun.