La jeunesse camerounaise assoiffée de changement

Au Cameroun, 62% des 25 millions d'habitants ont moins de 25 ans. La jeunesse camerounaise peut donc faire la différence dans cette élection. Parmi les neuf candidats sur le bulletin de vote, Cabral Libii est de loin le plus jeune puisqu'il est âgé de 38 ans.

Le candidat du Social Democratic Front, Joshua Osih, est également cité comme un candidat de la jeunesse mais c'est surtout vers Cabral Libii que les jeunes Camerounais ont les regards tournés. Beaucoup croient en sa victoire.

Une application pour surveiller le scrutin

Parmi les jeunes électeurs, Jules Henry Mbock, membre de l'équipe de campagne de Cabral Libii.

Une application baptisée "Electra Transparency" a même été créée pour veiller à la transparence du scrutin. "Elle recueille les procès-verbaux de vote et les centralise dans un serveur ce qui permet en fait d'avoir tous les résultats en un clic. Chaque mandataire, chaque représentant de parti politique peu importe lequel, peut l'utiliser."

D'après la commission électorale camerounaise (Elecam), plus de 6,6 millions électeurs sont attendus aux urnes. Mais de nombreux jeunes en droit de voter ne se sont pas inscrits sur le fichier électoral.

Les jeunes ne se sont pas inscrits

Voilà pourquoi Cosmas Cheka, professeur à l'université de Yaoundé, doute que l'euphorie affichée pour cette élection par les jeunes puisse s'exprimer effectivement dans les urnes. "En démocratie, il ne suffit pas d'être enthousiaste pour réaliser ses rêves. Il faut se faire enregistrer sur la liste électorale. Et je crains que la plupart de ces jeunes qui s'activent sur les médias ne se soient pas inscrits", regrette l'analyste politique.

Tarhyang Tabe, directeur de publication du journal anglophone "The Advocate Newspaper" dit remarquer que "les jeunes ne sont pas satisfaits de l'élite politique. Ils sont mécontents et ne font pas confiance au système électoral. Et leur dégoût pour la politique a un lien avec le pouvoir économique qui leur échappe."

Chômage et pauvreté

L'octogénaire Paul Biya est président du Cameroun depuis 36 ans. Face à lui, les huit autres candidats ont peu de chances de l'emporter. Pourtant malgré son long séjour à la tête du pays, les jeunes continuent de demander une formation et du travail.

En 2017, l'Organisation mondiale du travail indiquait que 8,7% des Camerounais de 15 à 24 ans sont sans emploi. D'après la Banque mondiale, près d'un Camerounais sur quatre vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 1,9 dollars par jour.