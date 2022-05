La Gnawa : entre l’Afrique noire et l’Afrique du Nord

Le Printemps du livre et des arts s’est tenu il y a peu, à Tanger, au Maroc. Les visiteurs de cette rencontre ont pu notamment assister à des concerts et parmi les styles de musique représentés, citons la musique gnawa.

Arabo-andalouse, chaabi, gharnati, la musique est plurielle et foisonnante dans le Royaume… Mais s’il y a bien un style emblématique, ici au Maroc, c’est le gnawa.

Patrimoine immatériel de l’Unesco

Inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco depuis 2019, le gnawa trouve ses racines en Afrique de l’Ouest, le long d’une bande qui s’étend du Soudan au Sénégal… Ses musiciens ? Des descendants d’esclaves de la traite négrière réunis dans des communautés musulmanes mystiques, proches du soufisme, invoquant les ancêtres et les esprits jusqu’à entrer en transe…

Brahim El Mazned est conseiller culturel et fondateur du festival Visa for Music explique que "Forcément, cette musique elle a nourri d’autres musiques. Cette musique que l’on appelle gnawa, qui est forcément différente de ce qu’on peut écouter dans sa version d’origine puisque cette communauté ne parle plus les langues dites africaines, subsahariennes, mais elle parle les langues du pays d’accueil que ce soit le berbère ou l’arabe".

Discriminations

Et si les membres de cette communauté ont pu subir des discriminations liées à leur couleur de peau noire à leur arrivée au Maroc… Les gnawas contribuent aujourd’hui à faire vivre la culture nationale.

"Ce sont des citoyens marocains à part entière évidemment, dont une bonne partie voir la dominante n’a jamais mis les pieds hors du Maroc, donc forcément c’est une communauté totalement maroco-marocaine qui nourrit la diversité du patrimoine immatériel du Maroc", indique sur la DW Brahim El Mazned.

Adulés par les spectateurs, les musiciens gnawas ont gagné en popularité partout dans le Royaume, au point d’avoir leur propre festival… à Essaouira depuis près de 25 ans… la prochaine édition débutera le 3 juin dans la ville portuaire.