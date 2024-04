La DW réagit au blocage de son site internet au Burkina Faso

Communiqué de la DW

Le Burkina Faso verrouille l'accès à la page internet de la Deutsche Welle – La directrice des programmes de la DW demande "un rétablissement immédiat de l'accès".

Dans un communiqué, le Conseil supérieur de la communication burkinabè parle d'un "verrouillage jusqu'à nouvel ordre" de la page internet de la Deutsche Welle. D'autres organes de presse sont aussi concernés par cette mesure.

Pour la directrice des programmes de la Deutsche Welle, Nadja Scholz, "le verrouillage de l'accès à la page internet de la Deutsche Welle et d'autres médias au Burkina Faso signifie pour les gens sur place qu'ils se voient retirer des sources d'informations importantes et indépendantes. La diffusion de nos programmes au Burkina Faso et sur le Burkina Faso est toujours basée sur des faits et une approche équilibrée. Nous demandons avec insistance aux autorités de régulation, de rétablir le plus vite possible l'accès à notre page internet."

Ce blocage fait suite au traitement sur les chaînes internationales d'un rapport de Human Rights Watch, qui accuse l'armée burkinabè d'avoir commis des massacres de masse sur des populations civiles. Le gouvernement rejette le rapport de HRW qu'il considère comme des "accusations sans fondement".

La Deutsche Welle atteint ses utilisateurs au Burkina Faso notamment à travers sa diffusion en français et travaille avec 15 stations partenaires qui reprennent surtout les émissions radiodiffusées. Le programme en français pour l’Afrique (DW Afrique) fait partie du top 7 des 32 langues de diffusion de la Deutsche Welle. Les émissions de la DW en français ont une audience hebdomadaire estimée à 13 millions de contacts d’utilisateurs.

Les contenus publiés par la DW en français demeurent accessibles au Burkina Faso sur les réseaux sociaux : X , Facebook et TikTok . Les utilisateurs des contenus en français de la DW peuvent en outre contourner la censure en recourant à certains outils, entre autres Psiphon , l'Appli DW et VPN .

Des conseils pour contourner la censure sur internet

La DW est le service international d'informations en Allemagne. En tant qu'entreprise de médias indépendante, elle diffuse vers le monde entier des nouvelles et des informations indépendantes en 32 langues, contribuant ainsi à des prises de décisions libres et renseignées. Le travail de la DW se concentre sur des thèmes tels que la liberté et les droits de l'Homme, la démocratie et l'État de droit, le commerce mondial et la justice sociale, l'éducation à la santé et la protection de l'environnement, la technologie et l'innovation. Les programmes télé, en ligne et radio de la DW génèrent chaque semaine 320 millions de contacts d’utilisateurs.

L'Académie de la DW (DW-Akademie) forme des journalistes dans le monde entier, soutient des programmes de développement de médias indépendants et promeut la langue allemande par des offres d'apprentissage gratuites.

29 avril 2024

33/24