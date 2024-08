La Côte d'Ivoire célèbre l'anniversaire de son indépendance

Ce mercredi 7 août, la Côte d’Ivoire va célébrer l’anniversaire de son indépendance. A la clef des festivités : un défilé militaire censé démontrer les capacités d’une armée ivoirienne en pleine mutation depuis 2011.

A l’époque, d’anciens rebelles avaient intégré l’armée régulière.

Depuis, la modernisation des forces de défense passe par un meilleur équipement et la formation du personnel de l’armée. Et elle nécessite des investissements conséquents qui divisent la population.

Ces dernières années, la Côte d’Ivoire a assisté à une montée des groupes armés dans plusieurs pays voisins. Mais elle a elle-même été visée plusieurs fois par des actes terroristes : le 13 mars 2016, à Grand Bassam, puis en juin 2020 et en mars 2021, à Kafolo, dans le nord du pays.

Professionnaliser l'armée

Les autorités ivoiriennes ont donc décidé de moderniser et de professionnaliser l’armée, en investissant beaucoup d’argent dans la formation de ses hommes et l’achat d’équipements militaires plus performants.

Le pays s’est doté d’hélicoptères de combat, de blindés, de chars, de drones et d’un service de renseignement de pointe qui rendent fiers certains Ivoiriens comme Isaac Soumahoro.

Selon lui, "concernant l’acquisition de matériels militaires, je crois que c’est aussi une manière aussi de se protéger contre le terrorisme. Je crois que la Côte d’Ivoire en a besoin pour sécuriser ses frontières et puis avoir une certaine paix aussi dans le pays. Je suis très fier de notre armée".

Adélis Yapi, juriste publiciste expert en sécurité, comprend que "chaque Etat veuille se prémunir du terrorisme". Il invite toutefois à la modération dans la course à l’armement et estime qu'il "faut quand même être prudent à ne pas s’exposer en voulant trop s’armer. On n’est pas une puissance militaire. Peut-être que c’est ce que le pays cherche à montrer. Mais il faut faire tout cet investissement avec beaucoup de précaution".

L'armée, pas vraiment une priorité pour tous les Ivoiriens

D’autant que certains Ivoiriens sont davantage préoccupés par la cherté de la vie et l’inflation.

"Cela ne sert à rien d’investir tant dans l’armée. Sachant que la population vit mal et meurt. Parce que ce sont ces mêmes populations qu’on veut protéger", raconte cet habitant.

"Je pense que c’est de l’argent quelque part un peu gaspillé, parce que nous on souffre ici et puis bon, on forme l’armée. Je ne pense pas vraiment que l’armée de Côte d’Ivoire puisse nous protéger du terrorisme", ajoute un autre.

Au cours de la célébration du 64ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, en plus des défilés des corps armés, l’Etat présentera au public ses engins volants et roulants, symboles de la modernité recherchée par l’armée.