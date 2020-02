La bataille commence dans l'Iowa

Qui sera l’adversaire de Donald Trump lors de la présidentielle américaine de novembre ? Ce lundi 3 février, les électeurs démocrates de l’Iowa deviendront les premiers de tous les Etats américains à voter pour désigner leur candidat à la Maison Blanche. Ils se retrouveront en groupes pour des soirées électorales appelées "caucus", que ce soit dans des écoles, des églises, dans des cafés et même parfois dans des maisons de particuliers. L'Iowa se trouve dans le centre du pays et les Américains ont souvent bien du mal a le situer sur une carte. Pourtant, ce petit territoire de 3 millions d’habitants suscite toutes les convoitises.

Linda Sabic est franco-américaine et habite dans la capitale Des Moines, où les neuf candidats à l’investiture démocrate se succèdent pour convaincre les électeurs :

"L'Iowa est au cœur des Etats-Unis. Il n'y a pas de pression, mais nous avons cet honneur de voter en premier. Cela nous met sur un piédestal pour bien commencer les élections."

L'Iowa est un Etat très rural pris d'assaut tous les quatre ans par les bus et avions des candidats aux primaires démocrates ou républicaines.

Le vote de l’Iowa est plus qu’un symbole. Il permet au candidat victorieux d’engranger un surplus de donations financières et de consolider sa candidature avant les votes dans le reste des Etats. Mais l’Iowa a aussi ses critiques. C’est un Etat rural, dont la population est essentiellement blanche. On l’accuse donc de ne pas être représentatif de l’électorat américain d’aujourd’hui…

Quoi qu’il en soit, les électeurs de l’Iowa sont très convoités par les candidats. Voire un peu trop, comme l'explique Nicolas Percheron, un autre Franco-Américain de Des Moines :

"On reçoit des gens qui frappent à notre porte, ou des textos sans que je sache comment ils ont eu notre numéro de téléphone. On reçoit aussi des lettres. Ils essaient d'avoir notre vote. Au bout d'un moment, c'est beaucoup."