"C'est une manœuvre de diversion, aussi bien l'armée congolaise et le gouvernement détiennent des preuves du soutien du Rwanda au M23"

Le M23 qui s'est emparé de la ville de Bunagana à la frontière de l'Ouganda estime que "les politiciens ont pris en otage le pays".

Dans cet entretien qu'il nous a accordé, Juvénal Munubo, député national congolais et membre de la Commission Défense et sécurité de l'Assemblée nationale, ces propos sont une manière de "faire diversion" alors que la situation reste préoccupante sur le terrain.

DW : M. Munubo, le porte parole du M23 a déclaré sur notre antenne, que les politiciens prennent la RDC en otage. Que répondez-vous à cela ?

Juvénal Munubo : Je crois que c'est une manœuvre de diversion parce que cette fois, aussi bien l'armée congolaise que le gouvernement détiennent des preuves. Comme vous le savez, en 2013, il y avait des preuves fournies par les Nations unies et son groupe d'experts chargé de surveiller l'embargo sur les armes à l'est de la RDC. Mais cette fois, des preuves sont collectées directement par l'armée congolaise. Nous sommes dans une situation assez grave qui devrait nécessiter une mobilisation générale, une mobilisation institutionnelle et une mobilisation citoyenne. Si le M23 fait une telle déclaration, il faut comprendre cela comme une manœuvre de diversion.

DW : Vous dites que le gouvernement congolais détient des preuves du soutien du Rwanda aux M23. Ceux-ci contestent cette affirmation...

Juvénal Munubo : Ce sont les mêmes déclarations qu'ils ont émises en 2013, jusqu'à ce que le groupe d'experts des Nations unies démontre le contraire, preuves à l’appui. Il y a un rapport qui existe, tout a été documenté. En 2013, le M23 avait reçu le soutien du Rwanda, ce sont les mêmes déclarations qu'ils ont toujours l'habitude de faire. Ce que le gouvernement congolais doit faire et ce que les FARDC doivent faire, c'est de s'organiser pour neutraliser ces groupes. Et nous ne devons pas compter beaucoup sur les appuis extérieurs parce que même l'Ouganda qui nous a appuyés sur le front contre le M23, selon des informations de dernière minute et des sources rapportées par plusieurs médias - l'Ouganda donc - serait entré dans la danse aux côtés du Rwanda et du M23. Il ne faut pas se fier trop aux appuis extérieurs, parce que ce ne sont pas des amis fiables, que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda. Notre sécurité, nous devons nous même l'assurer et ne pas la sous-traiter. Je tiens à rappeler que je n’accordais pas beaucoup de chance à la coalition Ouganda-RDC contre les ADF, l’histoire vient de me donner raison. Nous devons nous mobiliser.