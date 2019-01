L'état de l'armée allemande préoccupe

"Défaillances de l'armée", titre la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le journal rappelle qu'on a récemment beaucoup parlé de l'autonomie stratégique de l'Europe vis à vis des États-Unis. Mais celui qui a lu le rapport publié conclura rapidement - du moins pour le cas de l’Allemagne - que le chemin qui sépare le désir de la réalité est très long, souligne la FAZ.

La Bundeswehr est confrontée à un problème de personnel, de manque d'équipements et à une lourdeur bureaucratique. Et selon la FAZ, les véritables victimes sont les soldats en service continu qui se voient confier de plus en plus de tâches.

Pour le journal die Welt, "l'économie de la pénurie continue et l'administration de cette pénurie échoue à cause de l'irresponsabilité organisée.

Die Welt écrit estime aussi que : "le rapport du commissaire fédéral se lit - dans une large mesure - comme la description d'une économie socialiste", avant d'ajouter que "la Bundeswehr a besoin de réformes. Ce serait fatal si cela ne venait pas", écrit le journal.

Pour sa part, le journal Tageszeitung souligne que "la société allemande a besoin d'un débat public sur son armée. La quatrième puissance économique mondiale a besoin des militaires.

Et si la Bundeswehr ne les traite plus comme des orphelins, il y aura des moyens pour les réhabiliter. Dans une troupe qui est fière de ce qu'elle peut faire en cas d'urgence, le moral de la troupe monte et le nombre de scandales diminue", conclut la Tageszeitung.

Washington secoue Nicolas Maduro

Le quotidien Süddeutsche Zeitung commente de son côté les velléités américaines qui essaient de "démocratiser" l'Amérique Latine.

C'est une affreuse histoire écrit le journal. Une histoire pleine de mensonges et d'intervention souvent contre productive.

Pourtant, l'administration Trump semble plutôt habile dans ses prises de position. Car les sanctions américaines contre l'entreprise pétrolière PDVSA, source de 96% des revenus du Venezuela, pourraient provoquer un changement paisible à Caracas, estime le quotidien de Munich.