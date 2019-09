L'équipe de commissaires de von der Leyen est connue

L'équipe comprend une répartition assez égale avec 14 hommes et 13 femmes.

Pour diriger l'industrie de la Défense, Ursula von der Leyen a fait confiance à une femme qu'elle a peut-être rencontrée alors qu'elle était au ministère allemand de la Défense.

Il s’agit de la Française Sylvie Goulard, ancienne ministre de la Défense en France - qui a dû toutefois démissionner au bout de quelques mois - et ancienne eurodéputée.



"Elle conduira notre politique industrielle et va promouvoir le marché unique numérique. Elle sera aussi responsable de la nouvelle Direction générale de l´industrie de la défense et de l’espace", a indiqué Ursula von der Leyen.



La nouvelle commissaire européenne du Marché intérieur va superviser cette nouvelle Direction générale alors que le président américain Donald Trump ne cesse de demander à l’Union européenne de faire plus pour sa sécurité, en menaçant de réduire le contingent militaire américain stationné en Allemagne.

Pour Nicolas Gros-Verheyde, responsable d’un media en ligne sur les questions de défense européenne, l'Union européenne veut lancer un signal politique.



"C'est montrer qu'il s'agit d'une compétence et d'une priorité européenne aujourd’hui d’avoir une industrie de la défense et de l’espace en ordre de marche. Le fait que cette prise de conscience soit désormais hissée au rang de priorité politique première, c’est ce qui est important. On est déjà passé au concret avec la mise en place du Fonds européen de défense. Là, on franchit une étape de plus."

Un signal à Donald Trump

A l'en croire, la future présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, grâce à cette initiative, envoie un signal clair aux Etats-Unis.



"On a désormais une responsable politique qui est en charge de ce dossier, nommément et dès le début. Aux yeux des autres pays comme les Etats-Unis, c’est la marque que cette question de défense qu’on appelle le partage du fardeau entre les Européens et les Etats-Unis est bien prise en compte."

C´est le 1er novembre qu’Ursula von der Leyen entrera officiellement en fonction avec son équipe. Avant cela, les nouveaux commissaires devront d'abord être auditionnés par le Parlement européen le 30 septembre et le 1er octobre prochains.