Le Kinshasa Jazz Festival célèbre la démocratie

Chaque année, en République démocratique du Congo, est organisé le "Kinshasa Jazz festival". Pendant tout un week-end, les groupes de jazz défilent sur une scène installée en pleine rue dans le centre-ville de la capitale congolaise.

Un pari que s’est lancé Paul Ngoie, coordinateur du festival et qui est aussi parmi ses créateurs et qui a souhaité, à trois mois de l’élection présidentielle, axer son festival sur la relation entre sa musique et cœur et la démocratie.

Nous l'avons rencontré à Kinshasa.

Paul Ngoie : Je suis Paul Ngoie, alias "le Perc’" parce que je suis percussionniste. Mais je suis aussi opérateur culturel et, en tant qu’opérateur culturel, j’organise le festival Kinshasa Jazz.

DW : Pourriez-vous revenir sur la genèse de Kinshasa jazz ?

Paul Ngoie : Kinshasa Jazz est un festival dédié au jazz qui existe depuis 2017. En fait, il s’agit de la continuité d’un autre événement qui s’appelait "Jazz Kiff" qui, après 10 ans, s’est orienté vers les musiques du Monde. Mais nous, en tant que musiciens de jazz, nous avons créé un autre concept, beaucoup plus axé sur le jazz. Ce qui a donné naissance au "Kinshasa Jazz festival".

DW : La RDC est connue pour la rumba, quid alors du jazz congolais ?

Paul Ngoie : Le jazz congolais, il est vrai que cela existe depuis peu de temps. Il y a 25 ou 26 ans, nous avons créé une communauté de musiciens de jazz. A l’époque, lorsque nous avons commencé, nous n’avions pas de groupe. Nous étions réunis au sein d’un grand groupe que nous avons appelé "Big band".

Mais quelques années plus tard, plusieurs groupes se sont montés et aujourd’hui, nous avons plus de dix groupes avec beaucoup de jeunes. Ce qui veut dire que l’on a des jeunes qui s’intéressent de plus en plus à cette musique, qui trouve aussi son public. Raison pour laquelle il fallait recréer un espace pour que les gens puissent venir écouter du jazz dans un environnement un peu plus grand. C’est pour cela que nous avons un festival.

Mais il y a encore un grand travail à accomplir pour sensibiliser la population congolaise au jazz. Le jazz n’est plus comme avant, il n’est pas non plus comme les musiques populaires, mais il y a encore de la place. Même si le terme de jazz est bien connu à Kinshasa, à partir de "OK Jazz", "African jazz", qui sont des orchestres de jazz. Et aujourd’hui, au Congo, il y a de plus en plus de groupes.

DW : Le jazz se joue aujourd’hui dans la rue, mais vous avez également choisi la thématique de "Jazz et démocratie". Pourquoi ?

Paul Ngoie : Généralement, on choisit un thème en rapport avec le festival et, le jazz, comme l’explique Wynton Marsalis (trompettiste américain – NDLR), est une parfait métaphore de la démocratie. Chaque artiste joue, chacun son tour mais ensemble, ils construisent une œuvre commune.

Le Congo est en train de traverser beaucoup de choses. Et de notre côté, nous voulons y apporter notre part. Nous souhaitons que cette République démocratique du Congo ne soit pas seulement démocratique dans le nom, mais que cela soit du vécu. Nous souhaitons avoir des élections apaisées. Pourquoi faudrait-il, qu’à chaque fois, des troubles viennent marquer ces élections ? Et nous pensons donc que le jazz permet à plusieurs personnes de se mettre ensemble et de discuter, chacun avec sa façon de voir grâce à leur diversité culturelle.

Raison pour laquelle, à notre échelle, nous avons décidé de mettre en avant la démocratie, en organisant des rencontres et des discussions. Car il y a le festival, mais il y a également des conférences dédiées spécialement à la thématique.

DW : Et quelle est la place, le rôle des artistes congolais dans cette démocratie ?

Paul Ngoie : Les artistes congolais ont un très grand rôle dans cette démocratie. Ce sont des gens écoutés, même si beaucoup le négligent. Ils ont un très grand rôle dans l’organisation même de leur travail, dans sa professionnalisation. Vous savez, chez nous, les artistes n’existent pas. Ce pourquoi nous nous battons pour que l’artiste obtienne un statut, qu’il accède à ses droits. Or la démocratie, c’est aussi le droit de chacun.

Le pays, le Congo, n’a pas encore de loi sur la politique culturelle. Donc nous, nous nous battons, à travers ce que nous faisons, pour que nos politiques légifèrent sur le secteur culturel. Nous nous battons pour que nous soyons réellement dans la démocratie, dans notre propre milieu et pour que les gens comprennent tout de même qu’il y a encore du travail pour la démocratie.