Le Kickboxing gagne du terrain au Sénégal

Torse nu, le nouveau champion du monde Mohamed Tasfir Ba s'exerce en uppercut, des coups de bas en haut, dans le sac de boxe dans une salle délabrée d'une caserne militaire à Dakar.

L'un des exercices qui ont aidé Mohamed Tasfir Ba à remporter son titre dans la catégorie des moins de 90 kg, fin septembre dernier, lors des championnats mondiaux de kickboxing en Ouzbékistan :

Mohamed Tasfir interpelle les jeunes à travailler dur pour être au sommet :

Image : Seyllou/AFP

"Je veux juste montrer aux jeunes qu'ils peuvent eux aussi réussir. Mais il faut y croire et qu'ils travaillent aussi durement" a déclaré le champion du monde.

La passion pour le sport

Khady Diallo est une Sénégalaise qui pratique le Kickboxing. Tout comme son camptriote Mohamed Tafsir Ba, Khady Diallo a également participé aux Championnats mondiaux en Ouzbekistan fin septembre dernier.

Elle a arraché une médaille d'argent en Ouzbékistan pour la deuxième fois d'affilée dans la catégorie des poids légers de moins de 60 kg.

Mais pour Khady Diallo, la barrière culturelle constitue un grand défi pour les femmes passionnées de ce sport :

"Beaucoup de femmes refusent de pratique ce sport. Dans mon quartier, on me traite souvent d'homme, mais je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que j'adore le kickboxing et que je veux tout donner" a-t-elle souligné.

Manque de ressources

Au Sénégal, les jeunes ont certes un engouement pour le kickboxing. Mais le manque de ressources se fait beaucoup sentir : "Les tapis ne sont pas vraiment adaptés à ce que nous faisons. Les sacs de boxe sont un peu vieux, mais on y arrive. On peut se blesser même en frappant le sac",précise Tafsir Ba.

Malgré le manque de moyens, le nombre de pratiquants a triplé en l'espace de deux ans, a indiqué Yakhya Diop, le président de la fédération de kickboxing, une fédération qui regroupe environ 6.000 membres répartis dans une cinquantaine de clubs.