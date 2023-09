Ouverture du Premier Sommet africain sur le climat à Nairobi

L'objectif recherché à l'issue de ce premier Sommet africain pour le climat est de parvenir à une feuille de route commune du continent. Le Document sera présenté à la 28ème Conférence des Parties sur le Climat de l'ONU (COP 28)qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Niclas Svenningsen, le responsable de l'unité d'action mondiale pour le climat au secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Selon lui, "il s'agit surtout d'examiner le niveau politique, car c'est la première fois depuis la Conférence de Copenhague, en 2009. C'est donc la première fois depuis plus de quinze ans que vous avez ce rassemblement de chefs d'État qui ne cherchent vraiment qu'à relever le défi du changement climatique ici."

Energies renouvelables

Cet optimisme, l'hôte de ce Sommet, le président kényan William Ruto le partage aussi. Il souhaiterait orienter le continent vers les énergies renouvelables. Et surtout positionner le Kenya comme pionnier dans la lutte contre le changement climatique.

Innocent Tshilombo est réfugié congolais dans le camp de réfugiés de Kakuma, au nord-ouest du Kenya.

L'hôte du sommet William Ruto tient aux énergies renouvelables Image : Ihsaan Haffejee/AA/picture alliance

Les conditions de vie dans ce camp isolé de 200 000 habitants ne lui ont pas permis de mener une vie paisible.

Déterminé à changer les choses, il a fondé Kakuma Ventures et s'est lancé dans l’installation de panneaux solaires et la mise en place de hotspots WiFi : l’énergie verte comme clé du développement.

"Nous pensons que l'entreprise a un potentiel de croissance parce que le modèle que nous avons construit dans le camp de réfugiés de Kakuma est un modèle qui a fait ses preuves en matière de soutien aux moyens de subsistance des réfugiés et des communautés d'accueil et, comme le camp est situé dans une zone rurale, Cela signifie également que la solution s'applique aux personnes vivant dans les zones rurales", déclare Innocent Tshilombo.

John Kerry, l'envoyé spécial de Joe Biden pour le climat a insisté sur la nécessité de réduire la grande injustice dans le monde.

"Il est donc clair que si des personnes montent à bord de petits bateaux et se noient dans la Méditerranée ou traversent des frontières et se précipitent dans des zones de conflit, cela leur coûte la vie. On enregistre beaucoup de violation des droits fondamentaux de l'Homme dans le monde" insiste l'ancien secrétaire d'État des États-Unis du 1ᵉʳ février 2013 au 20 janvier 2017 durant la présidence de Barack Obama.

L'ancien secrétaire d'Etat américain John Kerry en mars 2023 Image : Arnulfo Franco/AP/picture alliance

Près de deux milliards de personnes vivent sur le continent africain et sont considérés comme les plus vulnérables au changement climatique.

Un succès à Nairobi donnerait un élan à plusieurs réunions internationales clés avant la COP28, en premier lieu en septembre le sommet du G20 en Inde et l'Assemblée générale des Nations unies, puis en octobre la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) à Marrakech.