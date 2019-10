Kais Saied, le choix de la jeunesse tunisienne

Dimanche soir des milliers de Tunisiens sont descendus dans la rue pour fêter sa victoire notamment les jeunes qui ont choisi de lui faire confiance . Qui est Kais Saied et pourquoi ce choix de la jeunesse?

"Tous les jeunes sont avec Kais Saied, donc c’est le président de la Tunisie. Il y a beaucoup de chômage donc on a besoin d’un président qui travaille beaucoup le côté économique ". A l'image d'Ibdisseme Adaili, 90% des électeurs de 18 à 25 ans auraient voté pour l'universitaire de 61 ans, Kais Saied, selon l'Institut de sondage Sigma.

Une victoire qui sonne comme une revanche pour la jeunesse tunisienne, selon Riadh Sidaoui. Il dirige le Centre arabe de recherche et d’analyse politique et sociale à Genève, en Suisse.

Le second tour de la présidentielle en Tunisie à opposé l'universitaire Kais Saied à l'homme d'affaire Nabil Karoui.



" "La jeunesse tunisienne a été marginalisée depuis 2011 jusqu’à nos jours. Or la révolution c’était sa révolution. Elle cherchait toujours des partis politiques. Elle a essayé avec le Front populaire en 2014. Aujourd’hui elle est à la recherche d’un espoir, de quelqu’un qui ne fait pas de la politique politicienne, qui n’a pas de parti politique, mais est indépendant et qui vient avec des valeurs. Cette jeunesse a trouvé en lui l’incarnation de ses aspirations.” ” explique l'expert.

"Un président juste"

Nombreux sont en effet les jeunes qui affirment que Kais Saied sera un président juste. L’homme défend en effet un programme anti-corruption et dénonce le non-respect des lois constitutionnelles.

Pourtant Kais Saied soutient aussi des positions très conservatrices : il est ainsi favorable à la peine de mort et opposé à l'égalité successorale entre hommes et femmes.

Après avoir participé à la révolution, celui-ci a été membre du comité d'experts chargé de réviser la Constitution tunisienne en 2014. Une Constitution qui fait la part belle au Parlement.

Les regards sont désormais tournés vers le parti d'inspiration islamiste Ennahdha, arrivé en tête des législatives qui est chargé de former le nouveau gouvernement.