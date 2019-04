Juve & Ajax: "des enfants qui jouent comme des adultes" Erik ten Hag

Après le nul 1-1 réalisé en match aller à Amsterdam, l’Ajax n'a pas tremblé sur la pelouse turinoise. Méné à la 26e minute par un but de l'inévitable Cristiano Ronaldo, le club néerlandais a réalisé un exploit inattendu. D'abord l'égalisation de Van de Beek à la 34e minute; ensuite le club ajacide a maitrisé la rencontre durant toute la deuxième période.

Mais le gardien turinois Szczesny a été impérial face aux tentatives de Ziyach à la 52e et Van de Beek 58e. Mais à la 68e, De Ligt a sauté plus haut que Rugani et Alex Sando pour donner l'avantage à son équipe 2-1.

Un exploit insensé face à la solide Juventus. Après douze ans de disette, l’Ajax parvient à décrocher son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions:

"Nous avons fait une bonne performance et c'est très important pour le football néerlandais. Notre football a empiré pendant de nombreuses années, mais nous y revenons maintenant. Dans tous les pays, les équipes de football traversent des moments positifs et des moments négatifs. Ce sera également le cas à l'avenir. Maintenant, nous avons quand même des talents incroyables et si nous maintenions le rythme, avec nos talents, les choses ne pourraient que s'améliorer."a dit l’entraineur de l’Ajax Erik Ten Hag

Alfred Schreuder Assistant du coach (à gauche), et à droite Erik ten Hag (coach)

Le FC Barcelone se balade

Le club catalan s’est tranquilement imposé 3-0 au retour,dont un doublé de l’Argentin Lionnel Messi. Une victoire qui s’ajoute à celle d’1-0 décrochée à l’aller à Manchester.

Le FC Barcelone afrrontera en demies finale fin avril le vainqueur de la rencontre de ce soir entre Liverpool et le FC Porto, tandis que l’Ajax sera aux prises soit avec Manchester City soit Tottenham, deux clubs anglais qui aussi s’affronter ce soir.

Oliver Kahn prendra des fonctions dès 2020 au Bayern

Oliver Kahn (Bayern) soulève le trophée de la Ligue des champions en 2001

Le gardien emblématique du club bavarois succédera à Karl Heinz Rumenigge au poste du président du directoire du club.. Mais il est prévu qu’il commence ses fonctions au 1er janvier 2020 selon la déclaration de Uli Hoeness président du club citée par l’agence allemande dpa.

Notre-Dame de Paris, le football africain s' associe au reste du monde

C’est entre autres Didier Drogba, la légende ivoirienne , Achraf Hakimi, l’international marocain évoluant actuellement au Borussia Dortmund, ou encore le Tunisien Yohan Benaloune, ils ont tous posté des messages de compassion sur leurs comptes twitter.

"Les mots me manquent, la tristesse m’envahit au regard de l’incendie qui ravage Notre-Dame de Paris" s’est exprimé aussi Moïse Katumbi, le patron du club congolais le TB Mazembe.