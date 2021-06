Joshua Kimmich, le leader de l’Allemagne d’aujourd’hui et de demain

En sport, les comparaisons sont souvent hasardeuses. Certes, elles peuvent servir de point de référence, mais le plus souvent, elles jouent un rôle sur les attentes du public et empêchent certains individus de briller par eux-mêmes. Alors que l’Allemagne commence un nouveau tournoi, la question qui est sur toutes les lèvres est la suivante : à quelle position va évoluer Joshua Kimmich ? Une question qui s’accompagne de comparaisons avec Philipp Lahm, ancien capitaine de l’Allemagne, notamment lors du Mondial 2014.

Plus similaire à Schweinsteiger qu'à Lahm

S’il existe bel et bien des similarités entre les deux hommes, Kimmich n’a clairement pas le même caractère que Lahm, ni même qu’aucun autre joueur dans cette équipe d’Allemagne.

Kimmich ne porte certes pas le brassard, mais comme Bastian Schweinsteiger à son époque, il est le cœur de cette équipe. Si aucune manière de "diriger" une équipe n’est meilleure qu’une autre, cette année, une approche frontale est sans doute ce dont a besoin la Mannschaft.

En 2016, alors qu’il venait tout juste de faire ses grands débuts avec l’Allemagne, Kimmich avait été nommé dans l’équipe du tournoi de l’Euro. Cinq ans plus tard, après avoir remporté des trophées en pagaille avec le Bayern Munich et être passé de l’un des meilleurs arrières droit à l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, Kimmich est clairement le joueur numéro 1 de la Mannschaft.

Joshua Kimmich à l'entraînement à Herzogenaurach

Bruyant et loyal

Kimmich respire une certaine agressivité, de celle qui appartient à ceux qui ne pensent qu’au travail à accomplir. Alors qu’il y a quelques années, Pep Guardiola lui avait parlé de façon si animée à la fin d’une rencontre que les images avaient fait le tour du monde, Kimmich est maintenant celui qui parle. Son maillot est toujours rentré comme il faut dans son short, même pendant l’entraînement. Sa concentration est toujours optimale. Son envie de débuter la compétition est d’autant insoutenable pour lui que l’Allemagne est la dernière équipe avec la France à rentrer en jeu.

Tout le monde sait à quel point Kimmich a hâte d’en découdre, même ses coéquipiers. Lors du match nul contre le Danemark, il n’a pas hésité à s’en prendre à Leroy Sané et à critiquer son manque de repli défensif. Dans la presse, il est tout aussi honnête. "Nous n’avons pas à nous cacher, nous savons les joueurs que nous avons, mais nous ne montrons pas assez nos qualités depuis un peu plus d’un an maintenant", a-t-il récemment déclaré à The Athletic.

Avant le triomphe lors de la Coupe du monde 2014, Lahm et Schweinsteiger étaient vus comme les membres d’une génération incapables de ramener un grand trophée à la maison. Kimmich le sait. Il était aussi présent lors du naufrage de la Mannschaft en Russie. Il sait que cette équipe doit s’imposer à un moment.

Une place parmi les plus grands

Pour lui, remporter l’Euro 2020 est la seule issue. "Si on ne gagne pas, cela voudra dire que nous rentrons après une défaite et ce serait décevant", a déclaré Kimmich à la presse lors du stage de préparation de l’équipe à Seefeld, en Autriche.

Joshua Kimmich a tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire

Beaucoup de choses ont été dites ou écrites sur l’unité de cette équipe. La différence avec 2018 est évidente. "C’est un super mélange d’expérience, de qualité, de potentiel et de caractère", a assuré Kimmich.

Lui-même possède tous ces attributs. Peu importe où il jouera sur le terrain : sa performance sera la plus importante à prendre en compte pour l’Allemagne, car c’est elle donnera le ton.

Les meilleurs joueurs sont capables de ne pas se comparer aux autres. Ils en deviennent ensuite incomparables. Les succès de Kimmich en club lui permettent aujourd’hui d’être sur ce chemin, mais un succès avec l’Allemagne renforcerait clairement sa place parmi les grands.