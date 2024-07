Joe Biden tente de sauver sa candidature à la présidentielle

Depuis son débat télévisé catastrophique contre Donald Trump, la question de l'âge de Joe Biden, 81 ans, et son état de forme bousculent la campagne.

Lors du premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump le 27 juin, le président sortant a semblé largement dépassé, enchaînant les regards hagards, des phrases à peine audibles et perdant le fil de sa pensée.

Ce que les démocrates redoutaient est donc arrivé : l'âge du président sortant, 81 ans, et son état de forme font désormais la Une de l’actualité. La ténor démocrate Nancy Pelosi estime qu'il est "légitime" de s'interroger sur l'état de santé de Joe Biden. Même le New York Times l’appelle à laisser sa place à un candidat plus jeune.

Selon des proches cités dans la presse américaine, Joe Biden évaluerait cette éventualité de jeter l’éponge, ce que la Maison Blanche nie toutefois catégoriquement.

Avant ce débat, Joe Biden n’avait que peu à envier à son rival lorsqu’il s’agit de comptabiliser les années. Le président sortant a certes 81 ans. Mais Donald Trump, à 78 ans, n’est pas beaucoup plus jeune.

Deux sondages publiés mercredi (03.07) ont également ravivé la crise, en faisant état d'une nette avance creusée par Donald Trump dans les intentions de vote à l'échelle nationale. Image : Nathan Howard/REUTERS

Selon le Pew Research Center, jusque-là, l'âge médian des présidents américains au moment de leur investiture a été de 55 ans.

Joe Biden et le plus vieux président américain de tous les temps. Il est talonné par Ronald Reagan, puis arrive déjà Donald Trump, dont le mandat a été alimenté de doutes et de rumeurs sur la dégradation de son état mental.

L’âge des candidats est donc, depuis le début de la campagne, un sujet sensible.

"Lenteur et fragilité"

Les deux hommes se sont déjà illustrés par de grands moments de solitude. Joe Biden est connu pour mélanger les noms des dirigeants et des célébrités. Interrogé sur le Moyen-Orient, le président de l’Egypte est ainsi devenu pour lui le chef d’Etat du Mexique.

Donald Trump a, lui, confondu la Corée du Nord et la Chine, affirmant que Kim Jong Un dirigeait un pays de 1,4 milliards d’habitants.

Reste que c’est bien Joe Biden qui semble plus fébrile. En face, lors du débat télévisé, Donald Trump a semblé dérouler son jeu avec sérénité. Et le parti républicain est devenu son parti. Personne ne semble en mesure de changer cette emprise pour contester la candidature du milliardaire.

"J'ai été mauvais dans un débat", a reconnu Joe Biden. Mais "90 minutes sur scène n'efface pas ce que j'ai fait durant trois ans et demi". Image : Kyle Mazza/NurPhoto/IMAGO IMAGES

"Ce n'est pas l'âge en lui-même qui inquiète les gens", a assuré le chroniqueur et auteur libéral Ezra Klein dans son podcast "The Ezra Klein Show". "C'est l'impression que Biden donne de son âge. Une impression de lenteur et de fragilité".

Un sondage d’après-débat de CBS News-YouGov a montré une chute des opinions favorables à Joe Biden dans le camp démocrate. Plus largement, pour plus de deux tiers des électeurs interrogés (72 %), il n’a pas les capacités mentales et cognitives pour être président. Pour Donald Trump, c’est environ un électeur sur deux.

Qui pour remplacer Joe Biden ?

Théoriquement, remplacer Joe Biden est encore possible avant la Convention démocrate en août.

Des noms circulent, dont celui de Gavin Newsom, le gouverneur de l’Etat de Californie, principal porte-parole de la campagne de Joe Biden, et qui ne cache pas ses ambitions pour 2028.

Il y a Gretchen Withmer, gouverneure du Michigan, où elle jouit d’une très forte popularité auprès de l’électorat ouvrier et des communautés noires et arabes.

Sa vice-présidente Kamala Harris, continue à soutenir Joe BIden sans faille en public Image : Brendan McDermid/REUTERS

Mais il y a surtout Kamala Harris, l’actuelle vice-présidente et donc candidate naturelle. C’est elle qui remplacerait Joe Biden en cas de décès pendant son mandat.

Mais Kamala Harris reste impopulaire : seulement un tiers des électeurs pensent qu’elle ferait une bonne présidente. Cette impopularité l’avait poussée à jeter l’éponge avant les primaires démocrates de 2020, remportées par Joe Biden.

Les prochains jours s’annoncent en tout cas décisifs. Joe Biden a prévu de donner une interview à la chaîne télévisée ABC et de tenir une conférence de presse en solo la semaine prochaine, deux rendez-vous sans prompteurs.

Les observateurs estiment que ces deux rendez-vous sont cruciaux, car ils représentent une ultime chance pour le démocrate de rassurer ses électeurs.