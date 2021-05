JO Tokyo 2021 : le CIO et le Japon gardent le cap

Ils étaient un peu plus d’une centaine de manifestants anti-JO ce dimanche devant le Stade Olympique de Tokyo. Une centaine d'athlètes, tous ayant été testés négatifs au préalable, étaient réunis dans l’enceinte vide de spectateurs pour participer à un événement-test.

Les manifestants devant le stade Olympique de Tokyo ce dimanche

Un événement qui, selon le groupe de contestataires, est le signe que les JO auront bel et bien lieu et ce malgré la réticence de la population japonaise.

"J'ai été surpris par le nombre grandissant de personnes qui sont contre les Jeux olympiques. Mais je suppose que cela reflète la gravité de la situation. Pourtant les Jeux olympiques sont apparemment impossibles à annuler. Cela me laisse sans voix, vous savez", a déclaré Kumito Suto, employé dans une maison d'édition.

L'opinion publique japonaise contre les JO

Depuis un an, et l’annonce du report de la compétition, la population japonaise est devenue de plus en plus hostile à la tenue de ces JO. Selon les sondages effectués chaque mois par les plus grands organes de presse du pays, les Japonais pensent cette compétition dangereuse d’un point de vue sanitaire et surtout trop coûteuse.

Les contestataires anti-JO dans les rues de la capitale japonaise

"Il y a une pandémie en cours et j'aurais espéré que l'argent soit plutôt dépensé pour les soins médicaux ainsi que pour l'aide aux pauvres qui ont besoin d'un logement et de nourriture. Même avant la pandémie, il y avait des gens qui n’arrivaient pas à s'acheter à manger et qui se sont retrouvés sans abri. La pandémie n’a fait qu'aggraver les choses", Takashi Sakamoto, employé de manutention.

Les organisateurs font bloc

Malgré les protestations, le Comité International Olympique, appuyé par le gouvernement japonais, continue de tout mettre en œuvre pour que les JO se déroulent sans problème.

Sebastian Coe, le président de la fédération internationale d’athlétisme, présent à Tokyo ce week-end pour l’événement-test, a assuré que toutes les personnes concernées par l'organisation prenaient la situation très au sérieux.

Sebastian Coe, le président de World Athletics

"Ce que je dirais en tant que président de World Athletics, c'est que nous prenons ces préoccupations très, très au sérieux. Les protocoles COVID, notamment ceux développés par ma fédération au cours de la dernière année et demie par des équipes scientifiques extrêmement douées dans ce domaine, ont constamment contribué à organiser des événements dans un environnement sûr et sécurisé", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

