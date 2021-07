JO Tokyo 2020 : Une journée marquée par les désillusions

C'est une journée à oublier pour les combattants africains en taekwondo. Vice-champion olympique en 2012, le Gabonais Anthony Obame s'est fait sortir en huitièmes de finale dans la catégorie des + de 80kg.

Alfaga perd au premier combat

Un prélude au tremblement de terre qui allait arriver ensuite : l'élimination d'Abdoulrazak Alfaga. Vice-champion olympique en 2016, l'athlète nigérien n'a rien pu faire face à Seydou Gbane. Auteur d'une énorme performance, le combattant ivoirien n'est malheureusement pas parvenu à capitaliser dessus, puisqu'il a été éliminé ensuite lors des repêchages pour la médaille de bronze.

Abdoulrazak Alfaga, éliminé au premier tour

Chez les dames, Aminata Charlène Traoré a connu un sort plus ou moins similaire. La combattante ivoirienne était cependant plus proche d'une médaille de bronze, qu'elle a finalement laissé filer, son dernier match ayant été arrêté vu qu'elle ne tenait plus debout.

Naomi Osaka sortie en deux sets

En tennis, énorme surprise, puisque Naomi Osaka a été éliminée au troisième tour par la Tchèque Markéta Vondroušová, score final 6-1, 6-4. En conférence de presse, la Japonaise, qui avait allumé la flamme olympique vendredi dernier, a concédé que toute l'agitation médiatique et les attentes avaient été (je cite) "un peu trop" pour elle.

La santé mentale de Simone Biles

Autre star de ces JO qui a connu un coup dur ce mercredi : Simone Biles. La gymnaste américaine, en lice pour six médailles d'or, s'est arrêtée après juste un saut au cheval lors de la finale par équipes. À la surprise générale, la quadruple championne olympique a quitté la salle avant de revenir dans un rôle de remplaçante. "Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas mettre en péril ma santé et mon bien-être", a déclaré Simone Biles après la compétition du jour.

Simone Biles à l'issue de son premier et unique passage au cheval

Clarisse Agbegnenou en or

La judokate française d'origine togolaise (ses parents viennent des villages d'Amoussa et d'Agadji, dans la Région des Plateaux), qui était vice-championne olympique et quintuple championne du monde, a pris sa revanche sur la Slovène Tina Trstenjak et est cette fois-ci montée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des moins de 63kg.

Aux tableaux des médailles, après quatre jours de compétition, c'est le Japon qui est en tête avec 18 médailles dont 10 en or et se place devant les États-Unis et la Chine. L'Allemagne a remporté ses deux premières médailles d'or, en canoe-kayak et en équitation. La Tunisie, avec ses deux médailles dont une en or, est toujours la première nation africaine au classement.