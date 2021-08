JO Tokyo 2020 : Ta Lou se qualifie pour la finale du 200m

Sur le 200m, Marie-Josée Ta Lou a assuré l'essentiel en remportant sa demi-finale. En bouclant son demi-tour de piste en 22'11'', la sprinteuse ivoirienne a signé le quatrième meilleur temps des demi-finales. Elle s'assure ainsi un couloir plutôt correct en finale où elle tentera d'enfin décrocher une médaille olympique après plusieurs échecs en 2016 et cette année.

Marie-Josée Ta Lou tentera d'effacer la déception du 100m

Sifan Hassan, une médaille d'or sur trois possibles

En remportant le 5000m, Sifan Hassan a réussi la première étape de son pari. La Néerlandaise, née en Ethiopie en 1993, a pour objectif de remporter trois courses durant ces JO : le 1500, le 5000 et le 10 000m, ce qui ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'athlétisme.

Sifan Hassan vise un triplé inédit et historique

Al-Bakkali sacré

Triplé africain chez les hommes en 3000m steeple. Le Marocain Soufiane Al-Bakkali, vice-champion du monde en 2017, s'est imposé devant l'Ethiopien Lamecha Girma et le Kenyan Benjamin Kigen.

Cinq médailles pour l'Afrique

Au classement des médailles, la Chine est toujours en tête avec 62 médailles dont 29 en or. L'Allemagne remonte de son côté à la 9ème place après une jolie journée ponctuée notamment d'un titre en lutte, le premier dans cette discipline chez les femmes. Enfin les nations africaines, après une première semaine compliquée, se rebiffent. 5 médailles ont été attribuées aujourd'hui à des pays du continent : une pour le Maroc et deux pour le Kenya et l'Ethiopie.

Visa polonais pour Tsimanouskaya

Enfin en marge de la compétition, l'athlète biélorusse Krystsina Tsimanouskaya, menacée d'être rapatriée de force dans son pays après en avoir critiqué les instances sportives à la suite d'un différend aux Jeux olympiques de Tokyo, a obtenu ce lundi un visa humanitaire de la Pologne. La République tchèque et la Slovénie avaient également proposé de l'accueillir. Cette affaire qui secoue depuis dimanche les JO intervient après près d'un an de répression féroce de toute contestation au président Alexandre Loukachenko.

Krystsina Tsimanouskaya a été raccompagnée contre son gré à l'aéroport de Tokyo-Narita avant de faire demi-tour

Et l'Allemagne, par le biais du ministère des affaires étrangères, a apporté son soutien à Tsimanouskaya et condamné une fois de plus la politique menée par le chef de l'Etat biélorusse.

"Nous condamnons fermement le harcèlement, la persécution, l'intimidation aussi bien des médias indépendants que de la société civile, qui inclut également les sportifs et les sportives. Nous appelons les autorités biélorusses à respecter les droits démocratiques basiques, ce qui inclut la liberté de la presse et la liberté d'expression. Cela s'applique à tous les citoyens de Biélorussie et bien évidemment aux athlètes", a indiqué Maria Adebahr, la porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères.