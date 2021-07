JO Tokyo 2020 : Ruth Gbagbi en bronze !

Comme en 2016 à Rio, Ruth Gbagbi va quitter ces JO avec une médaille de bronze. Défaite par la Britannique Lauren Williams en demi-finale, l'Ivoirienne s'est ensuite reprise face à la Brésilienne Milena Titoneli lors du match pour la 3è place afin d'offrir une première breloque à son pays.

Ruth Gbagbi lors de sa demi-finale perdue contre la Britannique Lauren Williams

Une nouvelle médaille qui vient enrichir le palmarès déjà très complet de la native d'Abidjan. En plus de ses deux médailles olympiques, Ruth Gbagbi compte un titre de championne du monde et cinq titres de championne d'Afrique.

Désilusion pour Cheick Sallah Cissé

Cheick Cissé, son compatriote, était lui aussi attendu, mais le champion olympique de 2016 a chuté dès les 1/8èmes de finale face au Marocain Achraf Mahboubi. Malgré la déception, Cheick Cissé était présent dans les tribunes pour soutenir Ruth Gbagbi tout au long de son parcours aujourd'hui, signe de la solidarité entre les athlètes ivoiriens.

Abdoulrazak Alfaga lors des JO de Rio 2016

Et demain toujours en taekwondo, c'est le grand jour pour Abdoulrazak Alfaga. Le porte-drapeau du Niger sera en lice pour la victoire dans la catégorie des +80kg. Vice-champion olympique à Rio, il espère faire encore mieux cette année et ramener au Niger la première médaille d'or olympique de son histoire. Son premier combat face à l'Ivoirien Seydou Gbane aura lieu à 13h15 à Tokyo, soit à 5h15 heure de Niamey.

Titmus s'impose devant Ledecky

Ariarne Titmus avec sa médaille d'or

Dans les autres résultats importants de cette journée, on note la victoire d'Ariarne Titmus dans la finale du 400m nage libre. L'Australienne, surnommée "Terminator”, a devancé Katie Ledecky, la star des JO de Rio . En tennis, ça passe sans soucis pour Novak Djokovic et Naomi Osaka. En judo, le Japon a récolté sa 4e médaille d'or grâce au titre du judoka Shohei Ono dans la catégorie des -73kg. Pour l'instant seul le Kosovo (et oui!) a réussi à chiper deux titres au Japon dans cette discipline, avec notamment aujourd'hui un nouveau titre chez les filles pour Nora Gjakova sacrée chez les -57kg. Enfin en gymnastique, le prestigieux concours complet par équipes masculin est revenu aux athlètes russes concourant sous la bannière ROC. Ils ont devancé le Japon et la Chine.

Le Japon prend la tête

Aux tableaux des médailles, après trois jours de compétition, c'est le Japon qui est en tête avec 13 médailles dont 8 en or et se place devant les États-Unis et la Chine. La Tunisie, avec deux médailles dont une en or, est toujours la première nation africaine au classement.