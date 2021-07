JO Tokyo 2020 : La Côte d'Ivoire en quarts de finale

Avec une victoire et un nul après deux rencontres, les Éléphants n'avaient besoin que d'un point pour accéder au tour suivant. Mission accomplie pour la Côte d'Ivoire, qui a fait match nul 1-1 face à l'Allemagne, et qui se qualifie donc pour les quarts de finale en compagnie du Brésil. Au prochain tour, Max-Alain Gradel et ses coéquipiers affronteront la terrible équipe d'Espagne. Cela risque d'être une autre paire de manches.

Simone Biles soutenue par les athlètes

La journée a également été marquée par le retrait de Simone Biles du concours général individuel, qui doit avoir lieu ce jeudi. Reste à savoir si elle participera aux autres épreuves auxquelles elle est inscrite. Sa situation est évaluée "quotidiennement", a fait savoir la fédération américaine de gymnastique.

Simone Biles ne participera pas au concours général individuel

Depuis son retrait hier et ses explications en conférence de presse, Simone Biles a été soutenue par de nombreux athlètes, comme par exemple Kathleen Ledecky. La nageuse américaine qui a rappelé que, quand bien même Simone Biles était une athlète exceptionnelle, elle n'en restait pas moins un être humain et qu'elle avait besoin d'être protégée :

"J'espère qu'elle fera ce qui sera le mieux pour elle et que les gens autour d'elles, ses entraîneurs, ses coéquipières, la soutiendront du mieux possible. Nous, l'équipe américaine de natation, nous soutenons Simone Biles. La santé mentale, c'est important. En tant qu'athlètes olympiques, c'est aussi important que la santé physique", a déclaré Kathleen Ledecky en conférence de presse.

Titmus, championne dans sa bulle

Katie Ledecky, qui, par ailleurs, n'a rien pu faire sur le 200m nage libre, une épreuve remportée par Ariarne Titmus. À 20 ans, la nageuse australienne, surnommée "Terminator", est en train de marquer le sport de son empreinte. Titmus qui s'est elle aussi exprimée sur le sujet Simone Biles et qui a expliqué comment elle cherchait à se protéger.

"Je ne connais pas Simone Biles, mais personnellement, j'ai enlevé tous les réseaux sociaux de mon téléphone. C'est joli de recevoir plein de messages de tout le monde, mais cela peut parfois vous submerger", a reconnu l'Australienne. "Je ne parle qu'un tout petit peu à ma famille également. J'essaye de ne rien lire me concernant parce que cela ajoute de la pression".

Titmus qui visera demain le triplé, étant donné qu'elle est engagée sur le 800m nage libre.