JO 2024-Basket : l'Allemagne a dompté le Brésil

L'Allemagne s'est imposée contre le Brésil (86-73). Un deuxième succès d'affilée qui permet à Schröder et son équipe de se qualifier pour les quarts de finale.

Trois joueurs se sont particulièrement distingués dans ce triomphe des Allemands opposés aux Brésiliens : le meneur Dennis Schröder (20 points), et les pivots Franz Wagner (17 points) et Isaac Bonga (15 points) totalisent à eux seuls trois 52 des 86 points marqués pour leur équipe.

Les Brésiliens ont cependant enchaîné des tirs vers la fin du deuxième quart-temps pour aller à la pause à égalité de 40 points.

La Seleção finit par chuter

Lors du troisième et quatrième quart-temps 86-73. Une victoire qui permet à l'Allemagne championne du monde d'enchaîner un deuxième succès après celui contre le Japon il y a quatre jours, et ainsi valider son billet pour les quarts de finale avant le troisième et dernier match dans le groupe B.

La France également en quarts

Au terme d'un match complètement fou, l'équipe de France a difficilement écarté le Japon ce mardi 94 -90 après prolongation.

En effet, les Japonais menaient au score 84-80 à quelques secondes de la fin du match avant que Victor Wembanyema et les siens ne renversent la vapeur en inscrivant 10 points pendant la prolongation.

Victor Wembanyama sous le maillot de l'équipe de France Image : Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Avec 18 points, le pivot des Spurs de San Antonio Victor Wembanyema a été le grand artisan de cette victoire de la France contre les Japonais.

Les Etats-Unis contre le Soudan du Sud

Les Américains ont eu chaud face aux Sud-Soudanais avec qui ils ont croisé le fer récemment. En effet, lors d'un match amical en vue de préparer les JO, le Soudan du Sud était opposé à la Dream Team des Etats-Unis il y a dix jours à Londres.

Le coach de la Dream Team des Etats-Unis, Steve Kerr s'attend à un adversaire encore une fois qui sera difficile à manœuvrer :

"Je suis vraiment heureux que nous les ayons affrontés pour que nous puissions ressentir leur vitesse, leur capacité de tir à trois points et sentir à quel point ils sont divins. Je pense être bien mieux préparé. Cela ne garantit rien. Nous devons sortir et jouer", a déclaré Steve Kerr.

Malgré la défaite (100-101), la plus jeune nation du monde, le Soudan du Sud a toutefois créé la sensation en menant au score à huit secondes de la fin du match (100-98) des Américains.