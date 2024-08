JO-Athlétisme : Noah Lyles s'impose sur le fil

Dans cette épreuve du 100 m hommes, la concurrence était très rude surtout en finale. Le sprinteur américain Noah Lyles faisait certes partie des favoris, mais il a décroché sur le fil le titre de l'homme le plus rapide.

Le champion olympique Noah Lyles, a franchi la ligne d’arrivée en 9''79, son record personnel. Cinq petits millièmes de secondes l'ont séparé de son dauphin jamaicain Kishane Thompson :

"C'était vraiment une course serrée, vous savez, parce que je ne pouvais pas vraiment voir Noah,. le vainqueur en fonction des couloir dans lesquels nous nous trouvions, à la ligne d'arrivée nos chronos étaient serrées" a-t-il expliqué.

Il est à noter que Noah Lyles est devenu le premier Américain titré sur cette distance reine du sprint depuis Justin Galtin , il y a 20 ans.

Le Sud-Africain Akani Simbine, entre deux coureurs dont l'Ivoirien Cissé lors des JO de Tokyo Image : Hannah Mckay/REUTERS

Deux Africains en finale

Le Sud-Afraicain Akani Simbine est arrivé en 4e position en 9''82, un record national. Le Botswanais Letsile Tebogo a été 6e dans cette folle course et a réalisé aussi un record national de 9''86.

Les huit finalistes ont tous couru en moins de 10 secondes se sont tenus en douze centièmes seulement. Le premier Noah Lyles a remporté l'or avec un chrono 9''.79, le dernier, le Jamaïcain Oblique Séville a terminé la course en 9''91.

Le rêve de Ta Lou brisé

Marie-José Ta Lou a souhaité de gagner un jour une médaille olympique. La sprinteuse ivoirienne 35 ans, s'était bien pre´parée pour ces JO de Paris. Ta Lou s'était tranquillement qualifiée pour réaliser son rêve. Elle a en demi-finale terminé deuxième de sa série en 11''01.

Mais ce samedi en finale du 100 m, Marie José Ta Lou a s'est blessée en pleine course, mais elle n'a pas abandonné, et elle a fini en dernière place en (11''01).

Et c'est la sprinteuse Julien Alfred de l'île Saint Lucie dans les Caraïbes qui a été sacrée championne olympique. Elle a fini la course en 10''72, et succède à la Jamaicaine Shelly-Ann Fraser-Pryce , forfait avant les demi-finales.

Joshua Cheptegei (Ouganda) à l'occasion des World Athletics en 2023 Image : Petr David Josek/AP

Cheptegei roi des courses de fond

Joshua Cheptegei a été sacré champion olympique du 10.000 m ce vendredi soir.

Le coureur ougandais s'est imposé devant l'Ethiopien Beruhi Aregawi et l'Américain Grant Fisher en 26 min 43 sec, nouveau record olympique. Joshua Cheptegei, champion olympique du 10.000m :

"J'étais vraiment préparé pour une course rapide et bien sûr, à chaque tour de piste, je savais quand me présenter devant et être capable de faire la différence.Pour moi, c'était très important, non pas de courir fort, mais d'arriver devant quand le moment compte. Et je suis vraiment très reconnaissant qu'aujourd'hui ma tactique ait fonctionné vraiment parfaitement"a-t-il fait savoir.

Cheptegei triple champion du monde en titre, s'est offert son deuxième titre olympique, trois ans après le 5.000 m à Tokyo.

Djokovic, enfin champion olympique

Grâce à sa victoire en finale sur l'Espagnol Carlos Alcaraz en deux sets (7-6, 7-6), le géant tennisman serbe Novak Djokovic a finalement remporté le titre olympique.

Le seul trophée qui lui manquait: en effet Novak Djokovic est le seul tennisman a avoir raflé 24 titres du Grand Chelem.

L'Allemagne l'emporte

Le troisième match de Basket entre l'Allemagne et la France dans le groupe B. L'enjeu était la première place pour ces deux équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale. Les Champions du monde allemands se sont imposés sans trembler face aux Bleus 85-71.

Certains des supporters des Bleus ne décolèrent pas : "Parce qu'on pensait qu'on pouvait battre l'Allemagne pour finir meilleur premier", a fait savoir un fan de l'équipe de basket de France.