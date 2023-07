Kinshasa honore les Jeux de la Francophonie

Lors des huitièmes jeux de la Francophonie, 43 délégations avaient pris part à cet événement qui s'est déroulé à Abidjan, la capitale ivoirienne en 2017. Quatre ans avant, 54 délégations étaient présentes à Nice en France. Reportés à deux reprises en raison de la pandémie de Coronavirus, les neuvièmes jeux de la Francophonie s'ouvrent ce vendredi (28.97.2023) à Kinshasa.

La cérémonie d'ouverture va se dérouler au stade des Martyrs à Kinshasa, où les délégations vont tour à tour se présenter: "Trente-six délégations ont confirmé leurs participations aux IXème jeux de la Francophonie. Mais il y a le Luxembourg qui s’est désisté, et le Québec également. Donc, nous attendons une grande délégation qui arrive ce vendredi et en tout et pour tout nous avons à peu près 2300 (personnes) avec des accompagnateurs nous arrivons à 2800 "personnes" à peu près", a annoncé Isidore Kwandja, coordinateur national des Jeux de la Francophonie en RDC.

Une entrée du stade des Martyrs de Kinshasa Image : Alexis Huguet/AFP/Getty Images

L'absence de la Secrétaire générale de l'OIF

L'Organisation Internationale de la Francophonie est la principale organisation coordinatrice de ces jeux de la Francophone. Mais à Kinshasa, la Secrétaire générale de l'OIF Louise Mushikiwabo a notifié qu'elle ne sera pas présente:

"La secrétaire générale (Louise Mushikiwabo) s’attendait à recevoir une invitation. Comme elle ne l'a pas eue, elle a jugé de ne pas se présenter à ces jeux de la Francophonie. Comme le disait si justement le ministre de la communication, les jeux de la Francophonie sont là pour mettre en valeur la jeunesse francophone et c’est que la SG de l'OIF souhaitait, qu’on parle de la jeunesse francophone, et qu’on parle des succès de la République démocratique du Congo", a clairement indiqué Caroline St Hilaire, directrice du Comité international des Jeux de la Francophonie:

Avec 48,9 millions d'habitants, la RDC est le deuxième pays le plus francophone au Monde derrière la France, selon les données de l'OIF, relayées par Statista. L'Algérie et le Maroc suivent respectivement avec 14,9 et 13,5 millions de locuteurs francophones.

L'Allemagne se classe en quatrième position avec 15% de locuteurs. L'Italie et 5e au classement avec 11,8 millions. Suivent enfin , le Cameroun, le Canada et la Côte d'Ivoire, et la Belgique qui clôt le Top 10 avec 8,8 millions de locuteurs francophones.