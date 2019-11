Jürgen Klinsmann nouvel entraineur du Hertha Berlin

Actuel 15e de Bundesliga avec 11 points au compteur, le Hertha Berlin vit un début de saison très compliqué. La défaite 4-0 du weekend dernier contre Augsbourg a poussé l'entraineur croate Ante Cobic à la sortie.

L'ancien entraineur du Bayern, Jürgen Klismann, (2008-2009), et sélectionneur de l'Allemagne (2006) et des Etats Unis (2014), a cette fois pour mission de sauver le Hertha Berlin de la relégation:

"Pour moi, la mesure la plus importante actuellement, c’est d’instaurer mon rôle de premier responsable du club, et de créer une équipe compétitive. Ainsi on sera à mesure de faire face aux obstacles, de marquer des points dès que possible, donc j’espère progresse lentement mais sûrement. Ce n’est pas une tâche facile, et j’en suis au courant."

Après sa carrière brillante de footballeur (champion du monde 1990), Jürgen Klinsmann a entrainé l’Allemagne de 2006 à 2008. Avec la Mannschaft, Klinsmann a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde en 2006.

Sous le banc de la sélection des Etats-Unis, Klinsmann a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde en 2014.

Qualification poussive mais historique de Leipzig

Dans un match comptant pour la 5e journée de la Ligue des champions (UEFA), le club portugais menait 2-0 jusqu’à la 89e minute de la rencontre. Mais les Allemands

sont revenus au score dans le temps additionnel.

Grâce aux deux buts express inscrits par le milieu offensif de Leipzig, Emil Forsberg, Leipzig a ainsi décroché un nul 2-2, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Avec 10 points, Leipzig reste en tête du groupe G, mais à 3 longueurs de Zénith Saint Petersburg et l’Olympique lyonnais 3e dans le classement avant la 6e et dernière journée de la phase des poules.

Lionnel Messi (Barcelone) célèbre son but contre Dortmund

Le Borussia Dortmund s'incline à Barcelone

Le club champion d’Espagne s’est facilement imposé 3-1, et s’est qualifié pour les huitièmes de finale. L’Uruguayen Luis Suarez a ouvert le score (29e) grâce au service de Lionel Messi.

Quatre minutes plus tard,l’Argentin a lui-même marqué le deuxième but catalan, et enfin Antoine Griezmann a signé le troisième but (67e). Le Borussia Dortmund a répliqué (77e) par l’intermédiaire de Jadon Sancho.