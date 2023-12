Des membres du Hamas accusés de viols

Cette déclaration intervient dans un contexte de critiques croissantes à l'encontre de l'Onu pour son manque de réactivité face aux viols et violences sexuelles qui auraient été commis le 7 octobre dernier.

Il y a trois jours, les autorités israéliennes ont communiqué, lors d'une conférence de presse organisée au siège de l'Onu à New York, les premiers éléments de l'enquête sur les accusations portant sur de nombreux cas de viols et violences sexuelles commises par les assaillants terroristes du Hamas, le 7 octobre.

Des témoins ont rapporté le cas « de filles déshabillées » et traînées de force dans les rues. Certaines filles auraient eu le bassin fracturé à la suite de viols répétés.

Lors d'une rencontre avec des otages libérés par le Hamas, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé avoir été informé de ces cas d'agressions sexuelles et de viols.

Les femmes et les enfants sont les premières victimes du conflit meurtrier. Image : Ali Jadallah/Andalou/picture alliance

Cette Israélienne, qui a témoigné de manière anonyme, a assisté à ces viols et elle raconte ce qu’elle a vu :"Il y a cette situation où ils ont allongé une femme. Et je comprends qu'un homme est en train de la violer. Ensuite, il a laissé sa place à un autre homme...elle était vivante… Elle saignait. Elle saignait à l’arrière de son corps. Je ne sais pas qui était cette femme. Plusieurs associations féministes, comme le collectif Rape is rape, ont critiqué le silence de l’Onu qui a tardé à réagir aux informations faisant état de viols", déclare ce témoins.

Le docteur Daniel qui travaille avec l'armée israélienne affirme avoir vu des femmes être violées puis tuées. "Nous avons vu des choses qui nous ont choqués. Des femmes violées brutalement, puis tuées avec des armes à feu, et brûlées vives. Et je vous le dis, les choses que nous avons vues, nous ne les oublierons jamais."

La réaction du Hamas

Dans un communiqué relayé sur internet, le mouvement terroriste Hamas a rejeté ces accusations de viols et accusé certains médias occidentaux de propager des informations erronées visant, je cite, à « diaboliser la résistance palestinienne ».

Israël a appelé le monde - et l'Onu - à ne pas rester silencieux sur les viols que les femmes israéliennes ont subis dans l'attaque terroriste du 7 octobre.