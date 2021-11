Iran (République islamique d')

L'Iran est un État situé au carrefour entre la péninsule arabique et l'Asie centrale, devenu République islamique depuis la prise de pouvoir de l'Ayatollah Khomeiny en 1979. C'est un pays à majorité musulmane (99%).

L'Iran est un héritier de la civilisation perse, qui partage ses frontières avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Turkménistan, l’Afghanistan, le Pakistan, l’Irak et la Turquie. Il compte plus de 75 millions d'habitants, dont 89% sont des musulmans chiites et 10% des musulmans sunnites. Depuis 1979, religion et politique sont intimement liées, puisque toutes les institutions sont basées sur les principes de la loi coranique.