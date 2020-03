Information concernant la DW

Chers auditeurs et fidèles utilisateurs de la DW,

La propagation rapide du coronavirus a un énorme impact sur la vie quotidienne un peu partout dans le monde. En Allemagne aussi, des mesures préventives strictes ont été prises pour ralentir la propagation du virus. Cela restreint progressivement la vie publique. La DW, avec ses bureaux à Bonn et à Berlin, est également touchée. Nous mettons tout en œuvre, malgré cette situation exceptionnelle, pour vous tenir pleinement informés. Cependant, des restrictions dans nos programmes ne peuvent être évitées, même si nous essayons de les limiter le plus possible.

Merci pour votre compréhension.