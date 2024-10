Il y a un an, l’attaque terroriste du Hamas en Israël

Il est 6h30 en heure locale, le 7 octobre 2023, lorsque les sirènes retentissent en Israël. Quelque 1.500 roquettes sont tirées depuis la bande de Gaza.

Les combattants de l’organisation terroriste saisissent ce moment pour percer la barrière à la frontière avec Israël à différents endroits, les armes à la main, à pied et à moto.

Ils attaquent des positions et bases militaires israéliennes et des localités établies autour de l’enclave palestinienne.

Les tirs de roquette depuis la bande de Gaza ont précédé l'incursion au sol du Hamas Image : Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Des familles entières sont tuées, les maisons sont incendiées lors de l’attaque terroriste.

Beaucoup sont pris en otage et emmenés vers la bande de Gaza.

Des survivants raconteront plus tard les atrocités et les cas de violence sexuelle subies par les civils.

A 7 heures du matin, une nouvelle vague de missiles et de militants entraînés du Hamas frappent Israël.

Un festival de musique tourne au bain de sang

A Sderot, la ville israélienne la plus proche de Gaza, un commissariat de police est pris d’assaut et devient le théâtre de 20 heures d’échanges de tirs entre les combattants du Hamas et les soldats israéliens.

Sur ce site se déroulait un festival de musique électronique, attaqué par le Hamas le 7 octobre Image : Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Près du Kibboutz de Reim, le festival de musique électronique Supernova va se transformer en massacre.

Des centaines de festivaliers se retrouvent encerclés par des hommes armés, dont certains arrivent sur le site en parapente motorisé. 364 jeunes gens seront tués sur place.

A 10h45, l’armée israélienne rapporte avoir mené en représailles ses premières frappes aériennes dans la bande de Gaza.

A 11h40, le Premier ministre israélien donne une conférence de presse. Benjamin Netanyahu déclare la guerre au Hamas.

Le sort des otages reste au coeur des négociations pour tenter de parvenir à un cessez le feu Image : DW

Une centaine d'otages toujours retenus

Les forces de sécurité israéliennes mettront plusieurs jours à reprendre le contrôle de la zone frontalière.

Dans l’après-midi, l’armée rappelle 360.000 réservistes pour grossir ses rangs. Les bombardements de Gaza vont se poursuivre et causer des destructions massives.

Il a fallu plusieurs jours pour l'armée israélienne pour reprendre le contrôle de la situation et récupérer les corps des victimes Image : Ohad Zwigenberg/AP Photo/picture alliance

Plus de 1.600 Israéliens ont été tués le jour du 7 octobre et pendant l’année qui vient de s’écouler.

Dans l’enclave palestinienne, le bilan humain dépasse les 40.000 morts, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Sur les 251 otages enlevés le 7 octobre, une centaine se trouvent aujourd’hui toujours retenus à Gaza.