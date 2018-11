Il manque encore beaucoup d'argent au G5 Sahel

Journal 17h TU (06.11.2018)

Dans l'actualité: le Cameroun avec l’investiture du président Paul Biya qui reconnait "les frustrations" des populations des régions anglophones. Il parle également de sécessionniste et non plus de terroristes pour désigner les séparatistes. Focus sur le financement du G5 Sahel. La caravane des migrants fait toujours route vers les Etats-Unis où les électeurs étaient aux urnes ce mardi.