Hong Kong, une crise qui perdure

Ce discours était pourtant présenté comme une tentative pour reconquérir la confiance de la population après plus de quatre mois d'une crise politique sans précédent. Dans une vidéo pré-enregistrée de son allocution diffusée suite à l’incident au parlement, Carrie Lam annonce des aides financières et son intention d'accroître l'offre de logements et de terrains afin de résoudre le problème de la pénurie de logements. Les loyers dans la région semi-autonome figurent parmi les plus élevés au monde. La cheffe de l'exécutif ne fait toutefois pas de concessions aux manifestants.

Parmi les revendications des manifestants figurent l'introduction du suffrage universel ou encore l'ouverture d'une enquête indépendante sur l'usage de la force par la police hongkongaise.

Benoît Hardy-Chartrand est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques basée au Canada. Spécialiste de l’Asie, il estime que la réaction des parlementaires hongkongais était prévisible.

