Harriet Tubman : une femme noire sur des billets en dollars

Fille et petite-fille d’esclaves, Harriet Tubman, née Araminta Ross, a vu le jour en 1822, dans l’Etat du Maryland, située au nord-est des Etats-Unis. Esclave, devenue militante anti-esclavagiste, elle a marqué l'histoire de la ségrégation raciale aux Etats-Unis.

A l'âge de six ans, elle travaille comme domestique pour une femme blanche qui la charge de veiller sur son enfant. Mais elle est chaque fois fouettée lorsque l'enfant pleure. En 1849, à la mort de son maître, Harriet Tubman, qui a entre-temps changé de nom en se mariant, réussit à s’échapper en abandonnant ses frères et son mari. Elle parvient alors jusqu’en Pennsylvanie. Mais elle reviendra chez elle pour arracher ses proches des griffes des esclavagistes. Et son combat ne s'arrêtera pas là : Harriet Tubman sauvera aussi des inconnus de ce calvaire.

Combattante de la liberté

Harriet Tubman militante anti-esclavagiste, morte à 91 ans

Au début de la guerre de Sécession, en 1861, Harriet Tubman rejoint des combattants en Caroline du Sud, où elle aide à la libération de plus de 750 esclaves. Elle participe également à la lutte pour le droit de vote des femmes.

C’est donc cette militante anti-esclavagiste que la nouvelle administration américaine veut honorer en imprimant son portrait sur les billets de 20 dollars.

Donald Trump n'en voulait pas

Le projet est né il y a sept ans, à l’époque de l’ancien président Barack Obama, et a été validé en 2016 par le département américain au Trésor. Mais Donald Trump, à peine installé à la Maison Blanche, a suspendu cette mesure qui devait entrer en vigueur en 2020. Morte à l’âge de 91 ans en 1913, Harriet Tubman va donc devenir la première personnalité afro-américaine représentée sur un billet de banque aux Etats-Unis. Elle devrait ainsi remplacer le président populiste Andrew Jackson, un personnage très controversé et admiré par Donald Trump.

Le combat contre le racisme se poursuit encore aujourd'hui aux Etats-unis

Harriet Tubman va devancer d'autres femmes qui figurent sur la liste des prétendantes au billet de 20 dollars : la militante des droits civiques Rosa Parks, l’ancienne première dame Eleanor Roosevelt et Susan Anthony, qui s’est beaucoup investie dans la lutte pour le droit de vote des femmes.

Ce projet de rendre hommage à Harriet Tubman est relancé alors que les Etats-Unis connaissent depuis près d’un an, un mouvement de contestation dénonçant le racisme et les violences policières contre les minorités raciales et surtout les Afro-américains.