Hanine Abu Mariam, une jeune arbitre de football en devenir

Avant chaque rencontre, Hanine Abu Mariam écoute avec attention les conseils de l'arbitre principal. Cette jeune femme de 21 ans, qui vit en Cisjordanie, est actuellement juge de ligne. Arbitre, un métier qu'elle n'aurait jamais pensé faire avant de se lancer dans des études de sport.

"J'ai commencé une formation à l'université, et comme j'étais intéressée par le fitness, j'ai pris des cours. Au début, je n'aimais pas trop le football, mais après avoir commencé les entraînements, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça et j'ai continué", concède-t-elle avec plaisir.

Hanine Abu Mariam écoute avec attention les conseils de ses collègues arbitres

Soutenue par sa famille

Il y a quatre ans, lorsque la fédération palestienne de football a autorisé les femmes à arbitrer les matchs, il y a eu de nombreuses protestations de la part des conservateurs. Mais l'idée a quand même fait son chemin, et aujourd'hui, elles sont une trentaine à suivre une formation pour diriger des rencontres. Parmi elles, il y a donc Hanine Abu Mariam. Originaire du village de Burham, elle a toujours pu compter sur le soutien de ses parents.

"Je n'ai jamais eu de problèmes sociaux, quels qu'ils soient. Tant que ma famille me soutient, je ne me préoccupe pas du reste. C'est un sentiment génial que d'être l'une des rares femmes arbitres, et je vais tout faire pour continuer dans cette voie", espère Hanine Abu Mariam.

Depuis qu'elle a obtenu son diplôme, Hanine Abu Mariam est régulièrement employée comme arbitre

Le même salaire que les hommes

Hanine Abu Mariam, qui est l'une des deux seules femmes à avoir dirigé une rencontre du championnat féminin, officie sur sept matchs par mois, rémunérés 30 dollars chacun, soit la même paye que les hommes. Pour Ibrahim Ghroof, à la tête du département arbitrage au sein de la fédération palestinenne de football, l'équité est une évidence : après tout, les femmes ont autant de capacités que les hommes.

"Nous leur faisons entièrement confiance, elles sont capables d'avoir de grosses responsabilités. Regardez Hanine Abu Mariam par exemple : elle arbitre non seulement dans le championnat féminin, mais aussi en deuxième et troisième divisions chez les hommes, ainsi que dans les championnats de jeunes", estime Ibrahim Ghroof.

Hanine Abu Mariam souhaite marcher sur les pas de Hiba Saadia, la première Palestienne a avoir dirigé des matchs internationaux. Et pourquoi pas accomplir son rêve d'officier dans les plus grands stades du monde.