Hamilton Naki : innovateur dans l'ombre de l'apartheid

Hamilton Naki est vraisemblablement né en 1926 dans le village sud-africain de Centane, situé dans l'actuelle région du Cap-Oriental. Comme il était issu d'une famille pauvre, il devra très tôt se débrouiller seul. Hamilton Naki avait une femme, quatre fils et une fille. Il est mort d'une crise cardiaque le 29 mai 2005, laissant derrière lui une histoire extraordinaire.

Quel a été le premier emploi de Hamilton Naki ?

Hamilton le jardinier de l’hôpital

À l'âge de 14 ans, après avoir terminé l'école primaire, Naki part au Cap pour chercher du travail. Il obtient un emploi de jardinier à l'université de la ville. Il est alors responsable de l'entretien des courts de tennis sur le terrain de l'université.

Comment la carrière d'Hamilton Naki a-t-elle pris son envol ?

En 1954, il travaille comme soignant pour les animaux de laboratoire. C'est à cette époque que le Dr Robert Goetz, cardiologue et chercheur, remarque que Naki a des compétences uniques. Il lui apprend à disséquer des animaux et à les préparer pour la chirurgie. Naki devient ensuite technicien dans le laboratoire de recherche de l'école de médecine. Avec le temps, il apprend à effectuer des transplantations sur des animaux. C'est ainsi qu'il commence à travailler avec le professeur Christiaan Barnard, le premier chirurgien à pratiquer une transplantation cardiaque chez l'homme.

Hamilton Naki a-t-il pratiqué des transplantations sur des humains ?

Non, il ne l'a pas fait. La carrière de Naki a pris son envol alors que l'apartheid battait son plein. En tant que Noir, il n'était pas autorisé à travailler dans le bloc opératoire réservé aux Blancs. La loi interdisait aux travailleurs noirs de la santé d'entrer en contact avec des patients blancs. La contribution de Naki a été la préparation et la recherche de nouvelles procédures chirurgicales.

Comment Hamilton Naki a-t-il contribué à la première transplantation cardiaque ?

Hamilton Naki n'était pas présent lorsque, le 3 décembre 1967, une équipe chirurgicale dirigée par Christiaan Barnard prélève le cœur d'une donneuse décédée, Denise Darvall, et le transplante chez le receveur Louis Washkansky. C'était alors une première mondiale. Selon le Heart of Cape Town Museum, un musée créé en l'honneur de ceux qui ont joué un rôle majeur dans la transplantation, la carrière de Naki avec Chris Barnard a commencé par la réalisation d'anesthésies sur des animaux. Ses performances exceptionnelles ont déclenché sa promotion au poste d'assistant chirurgical principal du laboratoire.

Un article paru dans le Bulletin du Collège royal des chirurgiens d'Angleterre en 2014 indique que "Naki a anesthésié le chien pour le travail antérieur de chirurgie cardiaque en laboratoire qui portait sur la mise en place d'un pontage à cœur ouvert, à l'aide d'une pompe externe". En ce sens, il faisait partie de l'équipe qui a ouvert la voie à la percée de Barnard. Diverses sources, et en premier lieu le fils d'Hamilton Naki, assurent en revanche qu'il a participé à la première transplantation cardiaque.

Pourquoi il y a controverse sur sa présence ou non ?

Alors que l'apartheid dissimulait systématiquement les réussites de la majorité noire du pays, la nouvelle Afrique du Sud a apporté avec elle le désir de mettre à jour ces injustices. La carrière de Naki dans l'ombre a reflété les histoires de nombreux Sud-Africains noirs et a été magnifiée au fil des ans.

Après la mort de Hamilton, le 29 mai 2005, plusieurs publications de renom ont publié sa nécrologie, déclarant qu'il avait participé à la toute première transplantation cardiaque humaine. Ces publications ont dû publier par la suite des rétractations. En 2009, un documentaire intitulé "Hidden Heart" a également laissé entendre que le rôle de Naki avait peut-être été sous-estimé. Ces dernières années, les membres de la famille ont exprimé leur indignation. Prétendant que Naki était celui qui avait pratiqué l'opération, son fils, Thembinkosi Naki, a déclaré : "Cette chose lui a fait tellement mal. Chris a reçu toutes les récompenses, mais mon père n'a rien reçu".

Que disait le docteur Christian Barnard d'Hamilton Naki ?

Dans les dernières années de sa vie, Christiaan Barnard n'a pas caché la grande estime qu'il avait pour Hamilton Naki. Dans une interview accordée à l'Associated Press en 1993, il déclarait : "Si Hamilton avait eu l'occasion de se produire, il serait probablement devenu un brillant chirurgien".

En 2001, peu avant sa mort, il a déclaré au Daily Telegraph du Royaume-Uni que Naki était devenu "l'un des plus grands chercheurs de l'époque dans le domaine des transplantations cardiaques. Il avait de meilleures compétences techniques que moi, notamment en matière de points de suture, et avait de très bonnes mains".

Hamilton Naki de jardinier à pionnier

Hamilton Naki a-t-il reçu des prix ?

En 2002, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a décerné à Naki l'Ordre de Mapungubwe en bronze, une récompense attribuée aux Sud-Africains qui ont accompli d'excellentes performances. En 2003, il a reçu un diplôme honorifique en médecine de l'Université du Cap.

Pourquoi et comment la mémoire d'Hamilton perdure ?

Cela tient évidemment à son histoire extraordinaire. L'année 2007 a vu le lancement de la prestigieuse bourse clinique Hamilton Naki. Inspirée par la carrière de Naki, cette bourse a été créée par le Netcare Physician Partnerships Trust pour aider les Sud-Africains défavorisés à entreprendre des recherches de haut niveau.

La Fondation nationale pour la recherche a aussi créé le prix Hamilton Naki qui récompense les personnes ayant obtenu des résultats de recherche de niveau international malgré des difficultés considérables. En 2017, la Salazar Plain au Cap, un espace public situé en face de l'hôpital Christiaan Barnard, a été rebaptisé en l'honneur de Hamilton Naki.

Les professeurs Doulaye Konaté, Christopher Ogbogbo et Lily Mafela ont contribué à ce récit qui fait partie de la série "Racines d'Afrique". Une série de la Deutsche Welle, en coopération avec la fondation Gerda Henkel.