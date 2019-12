Sport

Hailai Arghandiwal : "C'est une époque incroyable pour être une femme dans le sport et dans le foot"

Bien que de plus en plus populaire, le football féminin reste un sport de niche. Hailai Arghandiwal, joueuse américano-afghane, évoque son choix de devenir footballeuse et son combat pour changer les mentalités.