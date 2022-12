Moussa Dadis Camara de nouveau à la barre

Après s'être d'abord abstenu de répondre à certaines questions,Moussa Dadis Camara a été forcé d'apporter les informations qui lui étaient réclamées. Mais l'audience a fini par être interrompue, officiellement parce que Moussa Dadis Camara avait la voix prise. Un incident qui lui a évité pour l'instant de répondre à toutes les questions prévues.

A la fin de sa déposition lundi à la barre, le capitaine Moussa Dadis Camara avait déclaré qu'il ne répondrait seulement qu'aux questions liées à sa complicité des faits pour lesquels il est poursuivi.

Mais à son tour de poser les questions ce mardi, le procureur Algassim a rappelé à l'ancien président qu'il n'a pas à diriger le parquet dans son rôle. Pour lui, le capitaine Moussa Dadis Camara a le même statut que les autres accusés. Donc il doit répondre aux questions.

Une perte de voix

L'interrogatoire s'est ainsi poursuivi mais au bout d'un moment, Moussa Dadis Camara a commencé à perdre sa voix. Une situation relevée par le président du tribunal et appuyée par son avocat. Maitre Jokamy Haba affirme que son client doit être entendu par tout le monde.

"Vous avez remarqué que la voix du président Dadis est prise. Hier, toute la journée, il a communiqué, il était seul du matin au soir. Nous, en tant qu'avocat, notre rôle est aussi de veiller aux intérêts des clients. Dans l'état actuel des choses sa voix ne porte pas, or il doit être audible aussi bien pour le tribunal, les parties civiles et même pour la défense, y compris sa propre défense" a-t-il expliqué.

Ecoutez les précisions de Bangaly Condé

Selon l'un des avocats de la partie civile, la stratégie de défense de Dadis est ambiguë. Pour lui, l'ancien chef de la junte parle de beaucoup de chose mais il a omis la plus importante qui est sa participation à la commission des infractions au stade.

Un rappel

Maitre Alpha Amadou DS Bah indique que les avocats de la partie civile le mettront devant ses responsabilités. Selon lui "le président Dadis se croit dans une salle de théâtre parce qu'il ne fait que sourire, or il est poursuivi pour des faits très graves qui engagent sa responsabilité personnelle pour avoir donné des instructions fermes aux bérets rouges et aux miliciens de Kaléya d'aller perpétrer ces crimes dans le stade du 28 septembre. Aujourd'hui, c'est le tour du ministère public mais notre tour viendra. Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments et de preuves qui vont le confondre le moment venu. C'est extrêmement important de le souligner".

Les avocats invitent le tribunal à faire venir tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à cette affaire. Dans sa déposition, Moussa Dadis Camara a notamment porté de graves accusations contre son ancien ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté.