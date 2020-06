Guinée : une coalition pour soutenir le troisième mandat d’Alpha Condé

La création de cette coalition baptisée "Coalition démocratique pour le changement dans la continuité" a été actée le samedi 30 mai par les partis qui ont soutenu le référendum controversé du président guinéen.

Un éventuel troisième mandat d’Alpha Condé fait craindre des violences en Guinée

Il s’agit ni plus ni moins que du changement du nom de la coalition démocratique pour une nouvelle constitution lancée il y a quelques mois. Une coalition dont font partie plusieurs ministres notamment. L’ancienne ministre Domani Doré en fait partie. Selon elle, "cette structure servira de cadre de concertation et d’action qui nous permettra qui nous permettait de promouvoir l’unité nationale la paix et la culture démocratique dans la conquête du pouvoir. La coalition démocratique vise à assurer la continuité politique la poursuite de la dynamique du changement engagé par la gouvernance du président Alpha Condé".

Flou

En dépit de la création de cette coalition, le président Alpha Condé entretient toujours le flou sur un éventuel troisième mandat. Alpha Condé n'y a pas fermé la porte dans des interviews récentes, mais n'a pas non plus confirmé. Interrogé par nos confrères de l’hebdomadaire Jeune Afrique, au sujet de son éventuelle candidature pour un troisième mandat, le président guinéen a déclaré que c’est le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) et la mouvance qui le soutient qui décidera le moment venu de cette opportunité.

L’opposition en alerte

La création de cette nouvelle coalition a fait réagir l’opposition. Faya Milimono, président du parti bloc libéral, et ancien candidat à la présidentielle de 2015 prend à témoin l’opinion nationale et internationale et parle de "dérive politique en Guinée". Il demande même aux populations de se préparer pour des manifestations de rues.

Écouter l'audio 02:12 Les explications de Bangaly Condé à Conakry

"Aujourd’hui nous voyons que Alpha Condé et son entourage sont en train de jouer à la politique dans la lutte contre cette pandémie. Il faudrait qu’à un moment donné que nous reprenions les rues pour nous faire entendre. Ils sont en train clairement d’envoyer notre pays dans une situation incontrôlable", soutient l’opposant.

Après la création de cette coalition proche du pouvoir, la présidence et l'opposition se lancent des flèches et par média interposés